Вице-президент «Магнитки»: Больше Мозякина в «Металлурге» получает только Кошечкин

Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня стало известно, что с 39-летним форвардом заключено соглашение на один сезон.

— История с подписанием контракта сильно затянулась.

— Определенные расхождения были. Всем понятно, что переговоры с таким игроком как Сергей, находящемуся в солидном возрасте, это не переписка сообщениями с агентом на протяжении одного дня и пара звонков. К процессу обе стороны относятся более скрупулезно. Важно, что в итоге мы нашли понимание и с Мозякиным, и с его агентом Сергеем Паремузовым. В связи с введением жесткого потолка зарплат всем приходится ужиматься, включая главного тренера. Он сам сможет получить бонусы, но только в том случае, если команда как минимум выйдет в финал конференции. Если удастся выступить еще лучше, то, разумеется, такой результат тоже будет достойно отмечен со стороны клуба.

— Агент Мозякина сказал нам, что переговоры получились для него одними из самых тяжелых в жизни.