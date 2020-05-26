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18:09 (мск), источник: Vesti.kz

Кто заменит лучшего бомбардира из Канады и потащит «Барыс» в КХЛ

Казахстанский «Барыс» в межсезонье может потерять сразу двух ведущих центральных нападающих, если контракт не подпишет Дастин Бойд, но даже в такой ситуации для клуба не все потеряно в новом сезоне Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Ведущей фигурой в центре атаки и лучшим бомбардиром «Барыса» был канадец Корбэн Найт, который набрал 42 (20+22) очка, выиграв более 60 процентов (841 из 1386) вбрасываний. Около 54 процентов «на точке» показывал Бойд (410 из 763) при 22 (13+9) очках.

Центральные нападающие «Барыса» с контрактами

1. Антон Сагадеев — 622 (выиграл 50,5 процента) розыгрыша и 19 (10+9) очков
2. Кертис Волк — 538 (46,1) розыгрышей и 21 (8+13) очко
3. Аркадий Шестаков — 455 (59,3) розыгрышей и 18 (9+9) очков
4. Дмитрий Шевченко — 106 (36,8) розыгрышей и 14 (4+10) очков
5. Дмитрий Гурков — 46 (43,5) розыгрышей и шесть (1+5) очков
6. Линус Виделль — 19 (42,1) розыгрышей и 34 (11+23) очка.

Скорее всего, именно из этой пятерки будет выбираться ведущий центральный нападающий. Есть в составе еще 34-летний Роман Старченко, но его практически не привлекают к розыгрышам вбрасываний, ведь казахстанец эффективнее на броске, а не подыгрыше.

Поэтому ведущей фигурой, скорее всего, станет Виделль, которого вряд ли приглашали во второе звено, либо Шестаков. Казахстанец имеет высокий процент побед, но ему может не хватить опыта в интенсивности матчей. Сагадеев с Волком тоже могут претендовать на эту позицию, но обоих эффективнее использовать во втором и третьем звеньях, соответственно.

Напомним, «Барыс» может подписать еще одного флангового нападающего — Теему Турунена из Финляндии. Также ожидается объявление главного тренера вместо ушедшего Андрея Скабелки. Открытой остается позиция напарника для ведущего защитника и капитана Даррена Дица.

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