Демков: В минском «Динамо» готовятся не к тестам, а к летним сборам
Нападающий минского «Динамо» Артём Демков рассказал о тренировочной программе клуба.
Нападающий минского «Динамо» Артём Демков рассказал о тренировочной программе клуба.
«Мы приходим в любое время, когда свободны, неважно, утром или днём. На протяжении всей недели мы выполняем упражнения на определённые части тела. В
Приветствуются ли дополнительные нагрузки или всё строго нормировано? Я думаю, что на данном этапе лучше не перебарщивать. Сейчас у нас только подготовка к предсезонке. Все тренируются не с командой, каждый работает индивидуально. Наш тренер по физподготовке неспроста расписывает определённое количество упражнений, подходов и килограммов. Мы не превышаем эти параметры и работаем так, как он сказал. Когда вся команда соберётся, будем сдавать тестом. Они всегда сложные. Но мы готовимся не к тестам, а к летним сборам. Мы работаем и хотим показать хороший результат в новом сезоне", — цитирует Демкова официальный сайт минского «Динамо».