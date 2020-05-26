Стала известна зарплата лучшего бомбардира «Барыса»
Канадский новичок «Авангарда» Корбэн Найт заработает 55 миллионов рублей (776,6 тысяч долларов) в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Бизнес Online».
Канадский новичок «Авангарда» Корбэн Найт заработает 55 миллионов рублей (776,6 тысяч долларов) в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Бизнес Online».
В омский клуб Найт перешел 1 мая из «Барыса». В прошедшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром и снайпером казахстанского клуба, набрав 41 (20+21) очко в 60 матчах регулярного чемпионата. При этом в пяти играх
Для 29-летнего Найта «Барыс» стал первой командой за пределами Северной Америки. В НХЛ канадец выступал за «Филадельфию», «Калгари» и «Флориду» — в общей сложности за эти клубы он набрал 12 (4+8) очков в 52 играх.
Добавим, что самая высокая зарплата среди игроков «Авангарда» у форварда сборной Швейцарии Свена Андригетто — 90 миллионов рублей (1,27 миллиона долларов). Ранее сообщалось, что клуб хочет расстаться с игроком.