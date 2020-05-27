Платёжка ЦСКА — уже больше 900 млн. Но Капризов с Сорокиным всё же проведут сезон в КХЛ?

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

Где в следующем сезоне будут играть Кирилл Капризов и Илья Сорокин? Ответ на этот вопрос был очевиден на протяжении нескольких лет, но последние события в мировом хоккее намекают, что возможны варианты, и чемпионат-2020/2021 экс-звёзды ЦСКА проведут не в НХЛ.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d0050f14af98104cefb6" data-vnd="d0050f14af98104cefb6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d0050f14af98104cefb6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Руководители заокеанской ассоциации настаивают на том, что клубы не смогут подписывать новых игроков в текущем сезоне, а следующий чемпионат лига планирует начать лишь в январе 2021 года. Так что Капризову и Сорокину, если они намерены заключать контракты с «Миннесотой» и «Айлендерс» соответственно, придётся ждать дебюта в НХЛ более полугода. А ведь они и так уже два с половиной месяца не играют в хоккей, так что в сумме получается пропуск почти целого сезона.

Сложность этой ситуации порождает слухи и различные инсайды. Согласно одному из них, Капризов и Сорокин проведут следующий сезон в ЦСКА. Источник утверждает, что вероятность такого развития событий очень высока.

Президент «армейцев» Игорь Есмантович уже опроверг эту информацию, фактически назвав её выдумкой журналиста. Но нужно понимать, что Есмантович — опытный функционер, и рассказывать прессе о каждом своём шаге, как тот же Сергей Ласьков, он точно не станет. Где-то недоговорит, где-то уйдёт от прямого ответа, а где-то умышленно утаит истину в интересах клуба. Впрочем, в данном случае слова руководителя ЦСКА похожи на правду. И без его опровержения понятно, что «армейцам» сейчас нужно очень сильно постараться, чтобы оставить Капризова и Сорокина в своих рядах ещё на сезон. Всё-таки в КХЛ наступила эра жёсткого потолка.

И в этот потолок ЦСКА катастрофически не вписывается.

Цифры зарплат хоккеистов в это межсезонье стремительно уходят в массы, и хоть этим данным нельзя стопроцентно доверять, общую финансовую картину они рисуют достаточно объективную. В том числе и по ЦСКА.

Вот как сейчас примерно выглядит платёжка «армейцев».

Приблизительные расходы ЦСКА на контракты игроков в сезоне-2020/2021



Мэтт Робинсон 85 млн

Сергей Калинин 85 млн

Ларс Юханссон 72 млн

Антон Слепышев 72 млн

Иржи Секач 60 млн

Богдан Киселевич 60 млн

Класс Дальбек 50 млн

Марио Кемпе 50 млн

Николай Голдобин 50 млн

Константин Окулов 45 млн

Артём Блажиевский 45 млн

Иван Телегин 45 млн

Сергей Андронов 40 млн

Андрей Локтионов 40 млн

Максим Мамин 40 млн

Андрей Светлаков 40 млн

Александр Шарыченков 20 млн



Итого 902 млн

Более 900 млн рублей на зарплаты семнадцати хоккеистов. А ведь это только оклады. Под жёстким потолком, согласно правилам КХЛ, должны учитываться ещё и премиальные выплаты, превышающие 20% от суммы контракта, натуральные доходы и прочие мелочи. Кроме того, в нашей таблице не приведены данные по целому ряду игроков с «копеечными» соглашениями. Но ведь Артём Чмыхов, Никита Макеев, Кирилл Воробьёв, Павел Карнаухов, Никита Коростелёв, Иван Силаев, Владислав Барулин старше 21 года, и их зарплаты тоже будут учтены под «кепкой».

Так что платёжка ЦСКА трещит по швам и пробивает потолок и без контрактов Капризова с Сорокиным. В прошлом сезоне эти два хоккеиста на двоих зарабатывали 170 млн рублей, поэтому даже возможное избавление от Иржи Секача и оптимизация договора Сергея Калинина (что уже тоже опроверг Есмантович) ЦСКА не помогут. А в то, что лучший русский вратарь КХЛ и один из главных снайперов лиги согласятся играть в «армейском» клубе за гроши (по хоккейным меркам, конечно) поверить очень тяжело.

Очевидно, что ЦСКА сейчас вообще не до Капризова с Сорокиным. Красно-синим надо думать о том, как поместиться под потолком со всеми действующими активами, и при этом всё-таки умудриться доукомплектовать команду должным образом.

И, глядя на цифры в таблице, вообще не понятно, как это будет происходить. У «армейцев» есть пробоины в защитной линии, не выглядит сформированным до конца нападение, но место под потолком уже закончилось. А ведь ЦСКА вроде бы хочет сохранить и Никиту Нестерова, и Михаила Науменкова, и Александра Попова, да и с тем же Секачем наверняка не хочется расставаться. Какие уж тут Капризов с Сорокиным…

Читайте также Перевооружение армии: как ЦСКА и СКА чистят платежную ведомость

Однако в том, что будущие звёзды «Айлендерс» и «Миннесоты» ещё год проведут в КХЛ, нет ничего невозможного. Вряд ли Капризов и Сорокин (а может быть, и кто-то ещё из собравшихся уехать, например, Григоренко) в восторге от перспективы на столь долгий срок остаться без игровой практики. Хоккеисты вполне могут пойти и на компромиссный шаг. Подписаться на сезон в России, а после его окончания, в марте-апреле, уехать в НХЛ, где в это время будет сыграна только половина регулярки. Почему бы и нет?

А КХЛ — это не только ЦСКА. И Капризову с Сорокиным вовсе не обязательно играть вместе. Их контракты не могут в нынешних условиях потянуть «армейцы», но могут найтись другие желающие. В интернете гуляет информация о перегруженных платёжках «Авангарда» и СКА, что, правда, не совсем соответствует истине, но есть и другие топ-клубы, которые ещё могут себе позволить подписать как минимум одного из несостоявшихся энхаэловцев.



Так что шанс увидеть Капризова и Сорокина в КХЛ в следующем сезоне не так уж и мал. Но будет очень странно, если они окажутся в ЦСКА, как уверяет авторитетный инсайдер. В таком случае мы увидим либо пример гениальной работы «армейского» менеджмента, либо — хитрый обход потолка зарплат. Но мы ведь верим в силу новой реформы?