Платёжка ЦСКА — уже больше 900 млн. Но Капризов с Сорокиным всё же проведут сезон в КХЛ?
В лиге ведь есть и другие команды.
В лиге ведь есть и другие команды.
Где в следующем сезоне будут играть Кирилл Капризов и Илья Сорокин? Ответ на этот вопрос был очевиден на протяжении нескольких лет, но последние события в мировом хоккее намекают, что возможны варианты, и чемпионат-2020/2021
Руководители заокеанской ассоциации настаивают на том, что клубы не смогут подписывать новых игроков в текущем сезоне, а следующий чемпионат лига планирует начать лишь в январе 2021 года. Так что Капризову и Сорокину, если они намерены заключать контракты с «Миннесотой» и «Айлендерс» соответственно, придётся ждать дебюта в НХЛ более полугода. А ведь они и так уже два с половиной месяца не играют в хоккей, так что в сумме получается пропуск почти целого сезона.
Сложность этой ситуации порождает слухи и различные инсайды. Согласно одному из них, Капризов и Сорокин проведут следующий сезон в ЦСКА. Источник утверждает, что вероятность такого развития событий очень высока.
Президент «армейцев» Игорь Есмантович уже опроверг эту информацию, фактически назвав её выдумкой журналиста. Но нужно понимать, что Есмантович — опытный функционер, и рассказывать прессе о каждом своём шаге, как тот же Сергей Ласьков, он точно не станет.
И в этот потолок ЦСКА катастрофически не вписывается.
Вот как сейчас примерно выглядит платёжка «армейцев».
Приблизительные расходы ЦСКА на контракты игроков в сезоне-2020/2021
Мэтт Робинсон 85 млн
Сергей Калинин 85 млн
Ларс Юханссон 72 млн
Антон Слепышев 72 млн
Иржи Секач 60 млн
Богдан Киселевич 60 млн
Класс Дальбек 50 млн
Марио Кемпе 50 млн
Николай Голдобин 50 млн
Константин Окулов 45 млн
Артём Блажиевский 45 млн
Иван Телегин 45 млн
Сергей Андронов 40 млн
Андрей Локтионов 40 млн
Максим Мамин 40 млн
Андрей Светлаков 40 млн
Александр Шарыченков 20 млн
Итого 902 млн
Более 900 млн рублей на зарплаты семнадцати хоккеистов. А ведь это только оклады. Под жёстким потолком, согласно правилам КХЛ, должны учитываться ещё и премиальные выплаты, превышающие 20% от суммы контракта, натуральные доходы и прочие мелочи. Кроме того, в нашей таблице не приведены данные по целому ряду игроков с «копеечными» соглашениями. Но ведь Артём Чмыхов, Никита Макеев, Кирилл Воробьёв, Павел Карнаухов, Никита Коростелёв, Иван Силаев, Владислав Барулин старше 21 года, и их зарплаты тоже будут учтены под «кепкой».
Так что платёжка ЦСКА трещит по швам и пробивает потолок и без контрактов Капризова с Сорокиным. В прошлом сезоне эти два хоккеиста на двоих зарабатывали 170 млн рублей, поэтому даже возможное избавление от Иржи Секача и оптимизация договора Сергея Калинина (что уже тоже опроверг Есмантович) ЦСКА не помогут. А в то, что лучший русский вратарь КХЛ и один из главных снайперов лиги согласятся играть в «армейском» клубе за гроши (по хоккейным меркам, конечно) поверить очень тяжело.
И, глядя на цифры в таблице, вообще не понятно, как это будет происходить. У «армейцев» есть пробоины в защитной линии, не выглядит сформированным до конца нападение, но место под потолком уже закончилось. А ведь ЦСКА вроде бы хочет сохранить и Никиту Нестерова, и Михаила Науменкова, и Александра Попова, да и с тем же Секачем наверняка не хочется расставаться. Какие уж тут Капризов с Сорокиным…
Однако в том, что будущие звёзды «Айлендерс» и «Миннесоты» ещё год проведут в КХЛ, нет ничего невозможного. Вряд ли Капризов и Сорокин (а может быть, и
А КХЛ — это не только ЦСКА. И Капризову с Сорокиным вовсе не обязательно играть вместе. Их контракты не могут в нынешних условиях потянуть «армейцы», но могут найтись другие желающие. В интернете гуляет информация о перегруженных платёжках «Авангарда» и СКА, что, правда, не совсем соответствует истине, но есть и другие
Так что шанс увидеть Капризова и Сорокина в КХЛ в следующем сезоне не так уж и мал. Но будет очень странно, если они окажутся в ЦСКА, как уверяет авторитетный инсайдер. В таком случае мы увидим либо пример гениальной работы «армейского» менеджмента, либо — хитрый обход потолка зарплат. Но мы ведь верим в силу новой реформы?
Лев Лукин