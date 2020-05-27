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20:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Веселил болельщиков и нагонял оторопь». В России составили символическую сборную «Барыса»

Официальный сайт телеканала «Матч ТВ» составил символическую сборную «Барыса», сообщают Vesti.kz. В нее вошли хоккеисты, наиболее ярко проявившие себя за 12 лет участия клуба в Континентальной хоккейной лиге.

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Источник: РИА "Новости"

Вратарем сборной «Барыса» выбран казахстанец Виталий Еремеев, игравший за клую с 2010 по 2014 годы.

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Защитники: Кевин Даллмэн (2008−2012, 2014−2019), Даррен Диц (2017 — настоящее время);.

Нападающие: Брэндон Боченски (2010−2017, 2018−2019), Найджел Доус (2011−2018), Талгат Жайлауов (2009−2019).

Также лауреатом назван тафгай Дамир Рыспаев.

«Рассуждая о символической сборной “Барыса”, нельзя не упомянуть и последнего тафгая КХЛ — Дамира Рыспаева. На протяжении нескольких сезонов этот крепкий паренек с хорошо поставленным ударом веселил болельщиков и нагонял оторопь на соперников, когда набрасывался на них с кулаками», — пишет СМИ.

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"Веселил болельщиков и нагонял оторопь". В России составили символическую сборную "Барыса"
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