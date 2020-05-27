«Веселил болельщиков и нагонял оторопь». В России составили символическую сборную «Барыса»

Вратарем сборной «Барыса» выбран казахстанец Виталий Еремеев, игравший за клую с 2010 по 2014 годы.
Защитники: Кевин Даллмэн (2008−2012, 2014−2019), Даррен Диц (2017 — настоящее время);.
Нападающие: Брэндон Боченски (2010−2017, 2018−2019), Найджел Доус (2011−2018), Талгат Жайлауов (2009−2019).
Также лауреатом назван тафгай Дамир Рыспаев.
«Рассуждая о символической сборной “Барыса”, нельзя не упомянуть и последнего тафгая КХЛ — Дамира Рыспаева. На протяжении нескольких сезонов этот крепкий паренек с хорошо поставленным ударом веселил болельщиков и нагонял оторопь на соперников, когда набрасывался на них с кулаками», — пишет СМИ.