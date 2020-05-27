«Веселил болельщиков и нагонял оторопь». В России составили символическую сборную «Барыса»

«Рассуждая о символической сборной “Барыса”, нельзя не упомянуть и последнего тафгая КХЛ — Дамира Рыспаева. На протяжении нескольких сезонов этот крепкий паренек с хорошо поставленным ударом веселил болельщиков и нагонял оторопь на соперников, когда набрасывался на них с кулаками», — пишет СМИ.