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20:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Что же он делает сегодня?» Немолодежная тройка нераскрученных игроков для «Барыса» в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» продолжает подбирать себе главного тренера и ведущих исполнителей, но есть в составе команды хоккеисты, которые полноценно себя еще не проявили — речь о трех нападающих, которым по 23 года, но они не игроки основной ротации. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Казахстанцы Алихан Асетов, Кирилл Панюков и Дмитрий Гурков в системе клуба не дебютанты. Играли они и при Андрее Скабелке, но были скорее заменой, чем первым вариантом. Белорусский тренер им доверял, но ждал, скорее всего, большую отдачу.

Разрушитель Асетов при Скабелке забил девять голов за два сезона, но главная его роль — это агрессия. 77 силовых приемов — неплохо для не самого крупного игрока клуба. Самый яркий — дубль в ворота рижского «Динамо». Даже комментатор КХЛ удивился со словами: «Что же он делает сегодня?».

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Далее — Гурков. Играть при Скабелке он стал меньше, но тренер ему доверял даже в овертайме. Шесть (1+5) очков за два сезона, это немного, но он умеет выдать такую передачу на победу.

Два из трех голов Панюков забил в победных для «Барыса» матчах. Нападающий за два сезона со Скабелкой провел игр столько же, сколько за один до белорусского специалиста, но вот такие голы забивать не разучился.

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Из трио Асетов, Гурков и Панюков можно сформировать полноценное звено атаки — Дмитрий сыграет в центре, а Кирилл с Алиханом по краям. Будут ли они успешны? Антон Сагадеев доказал, что своим шансом можно пользоваться, став игроком основы. Надеемся, что и нашим кандидатам новый наставник найдет подходящие роли на льду.

Напомним, ранее стала известна дата старта нового сезона в КХЛ. «Барыс» еще не определился с главным тренером, перебрав уже около двух десятков кандидатов. Имя нового наставника могут назвать на следующей неделе — после 1 июня.

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