«Салават Юлаев» в следующем сезоне будет играть на площадке финских размеров
Со следующего сезона «Салават Юлаев» будет выступать на площадке финских размеров.
Со следующего сезона «Салават Юлаев» будет выступать на площадке финских размеров.
Об этом сообщает официальный Twitter клуба.
«28×60 — именно такой размер игровой площадки будет на “Уфа-Арене” в новом сезоне КХЛ, — говорится в сообщении. — Теперь станет больше пространства на скамейках команд, а вместимость увеличится на 250−350 посадочных мест».
До этого «Салават» играл на площадке европейского размера (60×30), а вместимость домашней арены составляла 8070 зрителей. Сезон-2019/20 в КХЛ не был доигран