Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
11:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Салават Юлаев» в следующем сезоне будет играть на площадке финских размеров

Со следующего сезона «Салават Юлаев» будет выступать на площадке финских размеров.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

«28×60 — именно такой размер игровой площадки будет на “Уфа-Арене” в новом сезоне КХЛ, — говорится в сообщении. — Теперь станет больше пространства на скамейках команд, а вместимость увеличится на 250−350 посадочных мест».

До этого «Салават» играл на площадке европейского размера (60×30), а вместимость домашней арены составляла 8070 зрителей. Сезон-2019/20 в КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.

Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Супруга Овечкина показала, как старший сын ждет младшего
Шикарная невеста Роналду попала на обложку модного журнала
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 27 мая
«Манчестер Юнайтед» взял кредит в 140 млн фунтов на трансферы
Чемпион мира-2018 скрыл от «Сочи» травму, контракт аннулирован
Русский боец подерется за пояс UFC, Уайт назвал имя соперника
Красавица-каратистка не оставила шансов лучшему игроку «Баварии»
Тайсон разорвал на себе футболку и устроил массовую драку
На Aliexpress распродают крутые кроссовки с огромными скидками
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь