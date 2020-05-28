«Амур» обменял Плотникова в «Магнитку» взамен на пятерых хоккеистов

Ранее «Амур» обменял Плотникова из петербургского СКА на форварда Игоря Руденкова. Плотников, являющийся воспитанником хабаровского хоккея, провел за СКА 259 матчей в КХЛ и набрал 161 очко (63 шайбы + 98 передач), вместе с командой выиграл чемпионат России и Кубок Гагарина.

Как сообщили в пресс-службе, в четверг «Амур» обменял Плотникова в «Металлург» и взамен получил права на хоккеистов Савелия Ольшанского, Владимира Бутузова, Егора Замулу и Егора Спиридонова, а также права на Дениса Смирнова. Также «Амур» получил денежную компенсацию.