«Амур» обменял Плотникова в «Магнитку» взамен на пятерых хоккеистов
Хабаровский «Амур» обменял нападающего Сергея Плотникова в магнитогорский «Металлург», получив взамен пятерых хоккеистов и денежную компенсацию, сообщили РИА Новости в
Хабаровский «Амур» обменял нападающего Сергея Плотникова в магнитогорский «Металлург», получив взамен пятерых хоккеистов и денежную компенсацию, сообщили РИА Новости в
Ранее «Амур» обменял Плотникова из петербургского СКА на форварда Игоря Руденкова. Плотников, являющийся воспитанником хабаровского хоккея, провел за СКА 259 матчей в КХЛ и набрал 161 очко (63 шайбы + 98 передач), вместе с командой выиграл чемпионат России и Кубок Гагарина.
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