СКА обменял чемпиона ОИ Каблукова вместе с Карповым в «Амур»

Ранее в четверг, как сообщили РИА Новости в пресс-службе «Амура», хабаровский клуб обменял форварда Сергея Плотникова в магнитогорский «Металлург» и взамен получил права на хоккеистов Савелия Ольшанского, Владимира Бутузова, Егора Замулу, Егора Спиридонова, Дениса Смирнова, а также денежную компенсацию.

Олимпийский чемпион Пхенчхана 32-летний Каблуков в сезоне-2019/20 сделал три результативных передачи в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ за СКА, на счету 28-летнего Карпова 8 шайб и 7 передач в 57 встречах «регулярки» и плей-офф. 19-летний Спиридонов выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХК) и Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). 20-летний Замула выступал в Западной хоккейной лиге (WHL) за «Калгари Хитмен».