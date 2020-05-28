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13:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА обменял чемпиона ОИ Каблукова вместе с Карповым в «Амур»

СКА обменял в хабаровский «Амур» олимпийского чемпиона форварда Илью Каблукова и его коллегу по амплуа Максима Карпова, сообщается на сайте петербургского хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

В качестве компенсации СКА получил форварда Егора Спиридонова и права на защитника Егора Замулу.

Ранее в четверг, как сообщили РИА Новости в пресс-службе «Амура», хабаровский клуб обменял форварда Сергея Плотникова в магнитогорский «Металлург» и взамен получил права на хоккеистов Савелия Ольшанского, Владимира Бутузова, Егора Замулу, Егора Спиридонова, Дениса Смирнова, а также денежную компенсацию.

Олимпийский чемпион Пхенчхана 32-летний Каблуков в сезоне-2019/20 сделал три результативных передачи в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ за СКА, на счету 28-летнего Карпова 8 шайб и 7 передач в 57 встречах «регулярки» и плей-офф. 19-летний Спиридонов выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХК) и Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). 20-летний Замула выступал в Западной хоккейной лиге (WHL) за «Калгари Хитмен».

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