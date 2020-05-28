СКА обменял чемпиона ОИ Каблукова вместе с Карповым в «Амур»
СКА обменял в хабаровский «Амур» олимпийского чемпиона форварда Илью Каблукова и его коллегу по амплуа Максима Карпова, сообщается на сайте петербургского хоккейного клуба.
СКА обменял в хабаровский «Амур» олимпийского чемпиона форварда Илью Каблукова и его коллегу по амплуа Максима Карпова, сообщается на сайте петербургского хоккейного клуба.
В качестве компенсации СКА получил форварда Егора Спиридонова и права на защитника Егора Замулу.
Ранее в четверг, как сообщили РИА Новости в
Олимпийский чемпион Пхенчхана 32-летний Каблуков в сезоне-2019/20 сделал три результативных передачи в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ за СКА, на счету 28-летнего Карпова 8 шайб и 7 передач в 57 встречах «регулярки» и