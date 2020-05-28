КХЛ объявила об уходе Жайлауова, Рыспаева, Бойда и экс-капитана сборной Казахстана из «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

В списке оказались защитники Мадияр Ибрайбеков, Максим Семенов и Дамир Рыспаев, нападающие Талгат Жайлауов и Дастин Бойд. Их контракты завершились 30 апреля.

25-летний Ибрайбеков в прошедшем сезоне не привлекался к матчам КХЛ и большую часть сезона провел в «Номаде», где был капитаном команды. В период с сентября 2014 по март 2019 года он провел 26 игр в КХЛ, но не отметился результативными действиями.

36-летний Семенов прошедший сезон начинал в «Барысе», где в 17 матчах отметился одной результативной передачей, но затем отправился в «Номад». За столичный клуб экс-капитан сборной Казахстана выступает с 2013 года и занимает девятое место в истории по количеству игр — 366 матчей и 49 (5+44) очков.

25-летний Рыспаев в прошедшем сезоне выступал за «Номад» и в «Барыс» не привлекался. С октября 2014 по январь 2018 года тафгай провел 25 матчей в КХЛ и получил 194 минуты штрафа.

34-летний Жайлауов сыграл три матча за «Барыс» в октябре 2019 года, после чего выступал только за «Номад». В КХЛ форвард провел 11 сезонов, набрав 180 (75+105) очков в 418 играх. По количеству матчей за «Барыс» Жайлауов занимает четвертое место в истории.

33-летний Бойд в прошедшем сезоне КХЛ набрал 20 (12+8) очков в 51 матче регулярного чемпионата и два (1+1) балла в пяти играх плей-офф. В «Барысе» канадец выступал с 2011 по 2017 год, затем перешел в московское «Динамо», но вернулся осенью 2018-го. В списке рекордсменов по количеству матчей за казахстанский клуб Бойд идет шестым — 404 матча и 159 (53+106) очков.