Уникальный обмен в истории российского хоккея. СКА, «Магнитка» и «Амур» провели сделку года
«Магнитка» получила игроков сборной, питерцы — крутого центра на перспективу и место под потолком, «Амур» — просто хороших игроков и немного денег.
«Магнитка» получила игроков сборной, питерцы — крутого центра на перспективу и место под потолком, «Амур» — просто хороших игроков и немного денег.
Введение жестокого потолка зарплат сделало нынешнее межсезонье одним из самых интригующих за все время существование КХЛ. Мощный обмен, в котором по итогу были задействованы сразу три клуба, для России большая редкость. Хоккеисты, права на молодых талантов, выступающих в юниорской лиге в Канаде и студенческом хоккее в США, деньги — полный набор. При этом переговоры проходили на самом высоком уровне. Например, со стороны «Металлурга» был задействован его президент Виктор Рашников. Совсем уникальной эту сделку делает другое обстоятельство: все ее участники на бумаге остались в плюсе. СКА на фоне других фаворитов сезона в этом мае забрался под потолок легче всего, учитывая количество больших контрактов. Почти все важные игроки переподписали свои соглашения без «шума и пыли». Заартачившихся Якупова и Плотникова быстро отправили соответственно в «Витязь» и «Амур».
ЦСКА, «Авангарду» и «Магнитке» в этом плане куда сложнее, поскольку у них нет в лиге клубов, с которыми можно было так легко сотрудничать. Этичность такого подхода можно ставить под сомнение в идеальной лиге будущего, где все должно быть прозрачно, честно и безупречно. Но реальность современного мира такова, что «Витязя» в иных условиях в КХЛ уже не было бы. «Амуру» в разное время помогли выжить деньги, полученные за Зуба, Бывальцева и Ли.
СКА выиграл от нынешнего обмена больше всех. Избавился, не потратив ни рубля, от ненужных нападающих с завышенными зарплатами, и получил за них двух молодых хоккеистов с перспективой. Центрфорвард Спиридонов был год назад одним из лидеров юниорской сборной России, взяв с ней «серебро». Вероятно, он начнёт сезон в ВХЛ. Челябинец Замула, родители которого обосновались в
Всему Хабаровску сейчас обидно, что воспитанник местного хоккея Плотников, недавно выменянный у СКА, в «Амуре» не остался. Вокруг такого боевитого игрока, известного своими лидерскими качествами, можно строить команду. Однако сам нападающий хотел выступать в клубе, объективно претендующем на большее, чем борьба за
«Металлург» в другой момент вряд ли бы пошел на такой размен, жертвуя молодыми игрокам и деньгами. Но после того, как не сработали планы «А» и «Б», пришлось идти на крайние меры. Рассуждения о строительстве новой команды и ставке на молодежь хороши для СМИ и приятны болельщикам. Ровно до тех пор, пока не смотришь на потенциальный состав применительно к будущему сезону. Приглашение опытных игроков — это одновременно и оперативное латание пробоин, и желание слепить костяк. Плотников и Карпов вполне способны выдать еще по