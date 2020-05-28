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16:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Уникальный обмен в истории российского хоккея. СКА, «Магнитка» и «Амур» провели сделку года

«Магнитка» получила игроков сборной, питерцы — крутого центра на перспективу и место под потолком, «Амур» — просто хороших игроков и немного денег.

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Источник: Спорт-Экспресс

СКА выиграл больше всех

Введение жестокого потолка зарплат сделало нынешнее межсезонье одним из самых интригующих за все время существование КХЛ. Мощный обмен, в котором по итогу были задействованы сразу три клуба, для России большая редкость. Хоккеисты, права на молодых талантов, выступающих в юниорской лиге в Канаде и студенческом хоккее в США, деньги — полный набор. При этом переговоры проходили на самом высоком уровне. Например, со стороны «Металлурга» был задействован его президент Виктор Рашников. Совсем уникальной эту сделку делает другое обстоятельство: все ее участники на бумаге остались в плюсе. СКА на фоне других фаворитов сезона в этом мае забрался под потолок легче всего, учитывая количество больших контрактов. Почти все важные игроки переподписали свои соглашения без «шума и пыли». Заартачившихся Якупова и Плотникова быстро отправили соответственно в «Витязь» и «Амур».

ЦСКА, «Авангарду» и «Магнитке» в этом плане куда сложнее, поскольку у них нет в лиге клубов, с которыми можно было так легко сотрудничать. Этичность такого подхода можно ставить под сомнение в идеальной лиге будущего, где все должно быть прозрачно, честно и безупречно. Но реальность современного мира такова, что «Витязя» в иных условиях в КХЛ уже не было бы. «Амуру» в разное время помогли выжить деньги, полученные за Зуба, Бывальцева и Ли.

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СКА выиграл от нынешнего обмена больше всех. Избавился, не потратив ни рубля, от ненужных нападающих с завышенными зарплатами, и получил за них двух молодых хоккеистов с перспективой. Центрфорвард Спиридонов был год назад одним из лидеров юниорской сборной России, взяв с ней «серебро». Вероятно, он начнёт сезон в ВХЛ. Челябинец Замула, родители которого обосновались в Санкт-Петербурге, был хорош на последнем МЧМ. Но ближайшие три года защитник почти наверняка проведет в Северной Америке, имея контракт с «Филадельфией». Самое важное, что СКА освободил себе много места в платежке (в районе 120 миллионов), что в эпоху жесткого потолка зарплат не менее важно, чем наличие в клубной системе одаренных юниоров. Теперь можно спокойно выбирать из пары Доус — Прохоркин, не волнуясь, что запросы со стороны игроков окажутся неподъемными.

«Амур» и «Магнитка» тоже не проиграли

Всему Хабаровску сейчас обидно, что воспитанник местного хоккея Плотников, недавно выменянный у СКА, в «Амуре» не остался. Вокруг такого боевитого игрока, известного своими лидерскими качествами, можно строить команду. Однако сам нападающий хотел выступать в клубе, объективно претендующем на большее, чем борьба за плей-офф. Хабаровчане рассчитывать на большее сейчас просто не могут. По факту они получили перспективного защитника, недавнего участника МЧМ Ольшанского, качественного форварда Бутузова, которого год назад очень хотел видеть у себя Дмитрий Квартальнов, права на нападающего Смирнова, неплохо проявившего себя в NCAA и задрафтованного «Колорадо». Если в Хабаровске действительно задумались о смене курса и все-таки хотят строить молодую, злую команду, то обмен для «Амура» выглядит сносно. По итогу за одного Руденкова, отправившего транзитом через Санкт-Петербург в Сочи, клуб получил три актива.

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«Металлург» в другой момент вряд ли бы пошел на такой размен, жертвуя молодыми игрокам и деньгами. Но после того, как не сработали планы «А» и «Б», пришлось идти на крайние меры. Рассуждения о строительстве новой команды и ставке на молодежь хороши для СМИ и приятны болельщикам. Ровно до тех пор, пока не смотришь на потенциальный состав применительно к будущему сезону. Приглашение опытных игроков — это одновременно и оперативное латание пробоин, и желание слепить костяк. Плотников и Карпов вполне способны выдать еще по три-четыре качественных сезона. Оба отлично знакомы с главным тренером Ильей Воробьевым, что для «Металлурга» — несомненный плюс. Уход перспективного Спиридонова неприятен, но для того, чтобы стать ценным игроком на взрослом уровне ему нужны еще года два как минимум. «Магнитка» в ходе переговоров сохранила для себя более ценный актив — молодого центрфорварда Каменева. Он твердо намерен еще как минимум год пытаться найти свое место в НХЛ. Шансы на это не слишком велики — надо быть честным. Через сезон его в «Магнитке» ждут и он, видимо, к такому варианту развития событий тоже готов. Руководство клуба плотно общалось с ним в последнее время, что-то для себя уяснило, поэтому и не стало отдавать Каменева в СКА. Если до Магнитогорска доедут Бек и качественный центрфорвард из АХЛ, то команда способна как минимум претендовать на ТОП-4 в Восточной конференции. Уже неплохо, вспоминая, как шла селекционная кампания клуба еще неделю назад.

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