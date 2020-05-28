Как Диц или Даллмэн. Два игрока из «Барыса», которые должны получить шанс в КХЛ

24-летний Ибрайбеков в системе столичной команды почти десять лет, но в главной команде принял участие в 26 встречах (результативными действиями не отметился). Интереснее защитник смотрится в «Номаде» — фарм-клубе «Барыса». За четыре неполных сезона он более 30 раз ассистировал (восемь раз в дебютной для команды Высшей хоккейной лиге).

Бутенко моложе одноклубника — ему всего 18 лет. В прошлом сезоне он выдал самый результативный сезон в МХЛ, отметившись 17 голевыми передачами. Привлекается защитник в молодежную сборную страны, а в новом хоккейной сезоне мы можем его увидеть не только в «Номаде», но и в «Барысе».

Почему же так? У Ибрайбекова нет нового контракта с клубом, а это значит, что защитник может быть заигран другим казахстанским участником ВХЛ или клубом из чемпионата страны. Не совсем ясно, почему в «Барысе» не заинтересованы в капитане «Номада», но его уход очень реален.

«Барыс» строит команду вокруг канадского капитана Даррена Дица, набрав еще нескольких легионеров ему в помощь. Если Ибрайбеков не продолжит карьеру хотя в системе «Барыса», то надежда, что более весомую позицию получат два других молодых казахстанца — 21-летний Самат Данияр и 20-летний Валерий Орехов.

Бутенко и компания, это игроки следующей волны, которые должны бороться за место через два-четыре года. Такие мастера, как Диц и Кевин Даллмэн, это отличные исполнители, которые могут отрабатывать не только у своих ворот, но и быть угрозой впереди. Молодые казахстанские игроки обязаны брать с них пример, чтобы уверенно их заменить. Кандидаты для этого есть в системе «Барыса».