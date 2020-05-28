Дроздов: Если «Динамо» не будет в КХЛ, то белорусский хоккей многое потеряет

«Это не вопрос игроков. Хоккеисты должны только тренироваться и играть. И опасений такие разговоры не вызывают, потому что уже было подтверждение, что «Динамо» продолжит выступать в КХЛ. Лично я тоже хочу, чтобы так было. Если «Динамо» не будет в лиге, то весь белорусский хоккей многое потеряет, пострадает его имидж. И сборной будет тяжелее. Так что однозначно нужно сохранять место в КХЛ.