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19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Дроздов: Если «Динамо» не будет в КХЛ, то белорусский хоккей многое потеряет

Бывший нападающий минского «Динамо» Иван Дроздов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в белорусском клубе.

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Источник: РИА "Новости"

«Это не вопрос игроков. Хоккеисты должны только тренироваться и играть. И опасений такие разговоры не вызывают, потому что уже было подтверждение, что «Динамо» продолжит выступать в КХЛ. Лично я тоже хочу, чтобы так было. Если «Динамо» не будет в лиге, то весь белорусский хоккей многое потеряет, пострадает его имидж. И сборной будет тяжелее. Так что однозначно нужно сохранять место в КХЛ.

Будет новый сезон, новая команда. Всё совсем по-другому. Если сегодня команда финишировала последней в КХЛ, что, она потом не может попасть в плей-офф? Всё это ерунда. Нужно выходить на лёд готовыми, стараться, биться в каждом матче. И тогда можно достичь всего, в том числе места в плей-офф, — приводит слова Дроздова by.tribuna.com.

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