Больше 30 результативных атак. Самые полезные хоккеисты «Барыса» в КХЛ

Наивысшего показателя добился форвард Корбэн Найт — 48 с показателем полезности «+6». В группу наиболее продуктивных вошел защитник Атте Охтамаа, который достиг порога в 36 с показателем полезности «+19». «30» и больше смогли набрать еще восемь игроков «Барыса».

Игроки в плюсе

1. Даррен Диц — 38 (-1)

2. Джесси Блэкер — 37 (+4)

3. Леонид Метальников — 36 (+4)

4−6. Алексей Маклюков, Линус Виделль и Никита Михайлис — по 34 (+4, +4 и +7)

7. Аркадий Шестаков — 31 (+7)

8. Роман Старченко — 30 (+4).

Мог Найт возглавить и другой список — хоккеистов, которые пропустили наибольшее количество шайб. Их у канадца 42.

Игроки в минусе

1. Даррен Диц — 39

2. Джесси Блэкер — 33

3−4. Леонид Метальников и Кертис Волк — по 32

5−6. Линус Виделль и Алексей Маклюков — по 30.