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18:42 (мск), источник: Vesti.kz

Больше 30 результативных атак. Самые полезные хоккеисты «Барыса» в КХЛ

Десять игроков «Барыса» участвовали в наибольшем количестве результативных комбинаций команды в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — двух сильнейших исполнителей в составе не удержали, а вот с другими соглашения продлены. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Наивысшего показателя добился форвард Корбэн Найт — 48 с показателем полезности «+6». В группу наиболее продуктивных вошел защитник Атте Охтамаа, который достиг порога в 36 с показателем полезности «+19». «30» и больше смогли набрать еще восемь игроков «Барыса».

Игроки в плюсе

1. Даррен Диц — 38 (-1)
2. Джесси Блэкер — 37 (+4)
3. Леонид Метальников — 36 (+4)
4−6. Алексей Маклюков, Линус Виделль и Никита Михайлис — по 34 (+4, +4 и +7)
7. Аркадий Шестаков — 31 (+7)
8. Роман Старченко — 30 (+4).

Мог Найт возглавить и другой список — хоккеистов, которые пропустили наибольшее количество шайб. Их у канадца 42.

Игроки в минусе

1. Даррен Диц — 39
2. Джесси Блэкер — 33
3−4. Леонид Метальников и Кертис Волк — по 32
5−6. Линус Виделль и Алексей Маклюков — по 30.

Ранее стало известно, когда стартует новый сезон в КХЛ. Казахстанский клуб «Барыс» собрал состав, но должен еще добавить главного тренера. Также к клубу могут присоединиться вратарь, защитник и нападающий.

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