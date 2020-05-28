Экс-хоккеист сборной Казахстана с опытом игры в НХЛ рассказал о желании вернуться в «Барыс»

Последним клубом нападающего был «Алматы», который он покинул в сентябре 2019 года. Перед эти он провел сезона за «Курбадс» из чемпионата Латвии.

— Сам хотел бы поработать в системе «Барыса»?

— Главным тренером или кем? Конечно, было бы интересно. Просто не знаю, кем меня могут взять в систему «Барыса». Там вроде все должности заняты, — отметил Пушкарев.

— Максим Спиридонов говорил, что взял бы в свой тренерский штаб Вадима Краснослободцева. А ты кого бы выбрал?

— Взял бы Романа Старченко, играющим тренером. Кого еще? Максима Семёнова. Он один из лучших защитников Казахстана, вообще за всю карьеру. Уже столько сезонов играет высоком уровне.

Также Пушкарев выступал в России за магнитогорский «Металлург», ЦСКА и «Авангард», в Северной Америке — в системах клубов «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинс», а начинал карьеру в родном «Торпедо» из Усть-Каменогорска.