Экс-хоккеист сборной Казахстана с опытом игры в НХЛ рассказал о желании вернуться в «Барыс»

Последним клубом нападающего был «Алматы», который он покинул в сентябре 2019 года. Перед эти он провел сезона за «Курбадс» из чемпионата Латвии.
— Сам хотел бы поработать в системе «Барыса»?
— Главным тренером или кем? Конечно, было бы интересно. Просто не знаю, кем меня могут взять в систему «Барыса». Там вроде все должности заняты, — отметил Пушкарев.
— Максим Спиридонов говорил, что взял бы в свой тренерский штаб Вадима Краснослободцева. А ты кого бы выбрал?
— Взял бы Романа Старченко, играющим тренером. Кого еще? Максима Семёнова. Он один из лучших защитников Казахстана, вообще за всю карьеру. Уже столько сезонов играет высоком уровне.
Также Пушкарев выступал в России за магнитогорский «Металлург», ЦСКА и «Авангард», в Северной Америке — в системах клубов «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинс», а начинал карьеру в родном «Торпедо» из
В НХЛ Пушкарев с 2006 по 2007 год провел 17 матчей за «Лос-Анджелес» и набрал пять (2+3) очков. Со сборной Казахстана он выступал на семи чемпионатах мира.