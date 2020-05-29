Не в «Барысе»? Талгат Жайлауов рассказал о предложениях из России и возможном завершении карьеры

Источник: РИА "Новости"

30 апреля у одного из самых результативных игроков в истории клуба истек контракт, а новый сезон он снова может провести в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), но за российскую команду.

Ранее Лига обнародовала последние изменения в клубах КХЛ и Жайлауов попал в список ушедших игроков. Сам игрок признался, что может завершить карьеру, если новые контракты не заинтересуют его.

— Сейчас непонятно, кто где играть будет. Есть предложения, и можно будет дальше играть, но я еще не определился. Ситуация 50 на 50. Могу и закончить, но если будет хорошее предложение, можно будет еще поиграть, — сказал форвард.

— Но это предложение не от «Барыса»?

— Нет, «Барыс», как я понял, не рассматривает мою кандидатуру. Даже в «Номаде» молодежь осталась. А кто постарше, наверно, не проходят в команду. (смеется).

— А постарше, это вы и Максим Семенов?

— Скорее всего, да. Можно сказать, двери закрыты уже.

— А те предложения, которые есть, это Высшая лига России или чемпионат Казахстана?

— Высшая лига России.

— Усть-Каменогорск и Караганда?

— Нет, есть еще пару предложений, но я еще не могу оповестить. Думаю, до июля что-то прояснится, но пока я затрудняюсь ответить. Сейчас готовимся к сезону — тренируемся и катаемся. А что будет дальше, я не знаю.

— Талгат, а если, предположим, итоговым решением будет завершить карьеру. Чем займетесь? Есть резервный вариант?

— Бизнес есть. Заработок на жизнь есть. Чем я буду заниматься? Конечно, хотелось бы продолжить по своей специальности. А там — в министерстве, в клубе или федерации, позже буду определяться, как закончу с хоккеем. Вы знаете, что любому хоккеисту, который заканчивает карьеру, трудно шаг сделать. А как закончишь — дальше видно будет.