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13:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» подписал вратаря сборной Финляндии с опытом игры в НХЛ

Вторым новичком «Барыса» стал финский вратарь Йони Ортио, сообщается на сайте клуба. Односторонний контракт с 29-летним голкипером подписан на один сезон — до 30 апреля 2021.

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Ранее Ортио уже выступал в КХЛ, в сезоне 2018/19 защищая цвета подмосковного «Витязя».

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Минувший сезон хоккеист провел в чемпионате Швейцарии в составе клуба «Цюрих Лайонс» — 29 матчей (коэффициент надежности — 2,38, 91,7 процента отраженных бросков).

Ортио регулярно вызывается в сборную Финляндии, также имеет опыт выступления в НХЛ — в составе клуба «Калгари Флеймс» провел 37 матчей с 2014 по 2016 годы.

Рост вратаря — 186 сантиметров, вес — 84 килограмма.

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