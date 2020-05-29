«Барыс» подписал вратаря сборной Финляндии с опытом игры в НХЛ
Вторым новичком «Барыса» стал финский вратарь Йони Ортио, сообщается на сайте клуба. Односторонний контракт с 29-летним голкипером подписан на один сезон — до 30 апреля 2021.
Вторым новичком «Барыса» стал финский вратарь Йони Ортио, сообщается на сайте клуба. Односторонний контракт с 29-летним голкипером подписан на один сезон — до 30 апреля 2021.
Ранее Ортио уже выступал в КХЛ, в сезоне 2018/19 защищая цвета подмосковного «Витязя».
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Минувший сезон хоккеист провел в чемпионате Швейцарии в составе клуба «Цюрих Лайонс» — 29 матчей (коэффициент надежности — 2,38, 91,7 процента отраженных бросков).
Ортио регулярно вызывается в сборную Финляндии, также имеет опыт выступления в НХЛ — в составе клуба «Калгари Флеймс» провел 37 матчей с 2014 по 2016 годы.
Рост вратаря — 186 сантиметров, вес — 84 килограмма.