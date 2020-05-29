Чемпион ОИ Зубарев перешел в московский «Спартак»

Олимпийский чемпион Зубарев выступал за СКА с 2015 года и покинул петербургскую команду в начале мая по истечении срока контракта. В составе СКА защитник завоевал Кубок Гагарина в 2017 году. Всего хоккеист сыграл в КХЛ 551 матч, в которых набрал 122 очка (29 шайб + 93 передачи).