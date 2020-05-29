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15:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион ОИ Зубарев перешел в московский «Спартак»

Защитник Андрей Зубарев заключил контракт со «Спартаком», сообщается на сайте московского хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 33-летним игроком рассчитано до 30 апреля 2022 года.

Олимпийский чемпион Зубарев выступал за СКА с 2015 года и покинул петербургскую команду в начале мая по истечении срока контракта. В составе СКА защитник завоевал Кубок Гагарина в 2017 году. Всего хоккеист сыграл в КХЛ 551 матч, в которых набрал 122 очка (29 шайб + 93 передачи).

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