Керран заплатил «Авангарду» около 20 миллионов рублей за разрыв контракта

По нашим данным, канадец подписал соглашение с «Ястребами» на сезон-2020/21 еще прошлой осенью, выступая за шведский «Регле». В скандинавской лиге 30-летний хоккеист стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 49 (12+37) очков в 48 матчах. Однако затем Керран договорился о двухлетнем одностороннем контракте с «Анахаймом», но НХЛ не зарегистрировала его из-за подписанного соглашения с «Авангардом».