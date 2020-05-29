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18:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зарплата Авцина в «Тракторе» — 5 миллионов рублей. Игрок просил больше 20

Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Авцин, подписавший контракт с «Трактором», будет зарабатывать 5 миллионов рублей в год.

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Источник: Спорт-Экспресс

При этом до открытия рынка свободных агентов челябинский клуб сделал более серьезное предложение игроку — 7 миллионов. Однако сам хоккеист просил у «Трактора» более 20 миллионов.

В сезоне-2019/20, прерванном из-за пандемии коронавируса, Авцин провел 10 матчей и набрал 3 (1+2) очка за «Нефтехимик», а в составе «Трактора» отметился 14 (5+9) очками в 31 встрече.

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