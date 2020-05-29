Зарплата Авцина в «Тракторе» — 5 миллионов рублей. Игрок просил больше 20
Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Авцин, подписавший контракт с «Трактором», будет зарабатывать 5 миллионов рублей в год.
Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Авцин, подписавший контракт с «Трактором», будет зарабатывать 5 миллионов рублей в год.
При этом до открытия рынка свободных агентов челябинский клуб сделал более серьезное предложение игроку — 7 миллионов. Однако сам хоккеист просил у «Трактора» более 20 миллионов.
В сезоне-2019/20, прерванном