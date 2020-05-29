«Кузня» взяла крутого тренера, ремонтирует арену и хочет обратно в КХЛ. Три года назад ее выгнали в Высшую лигу

Источник: Sport24

Всего за несколько лет мы отвыкли при упоминании команды «Металлург» упоминать город, где она базируется. А ведь начиная с 90-х годов клубов с таким названием в элите нашего хоккея было два. Какое-то время «Кузня» с «Магниткой» даже были друг другу конкурентами, но в эпоху КХЛ сибиряки слыли беспросветными аутсайдерами, а в 2017 году и вовсе покинули лигу. Новокузнецкий «Металлург» первым попал под волну сокращений от Дмитрия Чернышенко.

За три года, проведенные в Высшей лиге, «Кузня» почти не давала поводов говорить о себе. Постоянные смены тренеров и генеральных менеджеров, а также место где-то в середине таблицы — так себе информационный повод. О хоккейном Новокузнецке на «большой земле» начали потихоньку забывать. Казалось, что трясина Высшей лиги постепенно засосет местный «Металлург», как когда-то засосала пермский «Молот-Прикамье». Сейчас уже трудно поверить в то, что уральцы когда-то играли среди сильнейших клубов страны.

Однако события, которые происходят в хоккейной столице Кузбасса этой весной, заставляют снова говорить о «Металлурге». Прежде всего, это трансферы клуба. Из Петербурга перебрался один из лучших защитников Высшей лиги Иван Гавриленко. Вернулись в Новокузнецк опытный Антон Гловацкий и Сергей Барбашев — старший брат обладателя Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса», который и сам когда-то играл за молодежную сборную России. Мощно выглядит приобретение Егора Журавлева — габаритного защитника, за плечами у которого почти две сотни матчей в КХЛ.

В предстоящем сезоне у «Кузни» вырисовывается сильнейшая вратарская линия во всей ВХЛ. Причем с большим запасом. Из Белоруссии приехал Михаил Карнаухов, на протяжении несколько лет имевший регулярную игровую практику в минском «Динамо». По меркам Вышки вратарь солидный. Но далеко не факт, что он будет первым номером «Кузни», ведь на Кузбасс едет Эдуард Рейзвих. В свое время он не смог закрепиться на последнем рубеже родного «Авангарда», но во второй по силе лиге страны стал настоящим топом. В позапрошлом году Рейзвих не только стал чемпионом в составе «Сарыарки», но и забрал титул MVP плей-офф.

Собственно, именно с командой из Караганды связано несколько знаковых переходов, которые осуществила «Кузня». Помимо Рейзвиха это лучший бомбардир казахстанской команды Александр Ремов. Из Караганды в Новокузнецк переезжают не только игроки, но и тренеры. Сегодня официальный сайт «Кузни» сообщил о назначении на пост помощника главного тренера латвийского специалиста Андрея Банады. Причем личность того, кому будет помогать Банада, пока не разглашается. Однако даже без помощи анонимных телеграм-каналов, которые уже раскрыли персону главного тренера, не трудно догадаться, чем им станет Леонид Тамбиев.

Тамбиев с Банадой вместе брали два Кубка Петрова — с «Сарыаркой» и питерским «Динамо». Без преувеличения, это топовый тандем для Высшей лиги. Они могли пойти на повышение, но «Адмирал», куда пригласили Тамбиева, снялся с чемпионата. Леонид, известный своим крутым нравом и эмоциальностью, был среди кандидатов на пост главного тренера рижского «Динамо», но уж больно долго в Латвии принимают ключевые для жизни клуба решения. Рижане до сих пор не утвердили бюджет на следующий сезон и, соответственно, не сделали ни одного приобретения. Был ли смысл Тамбиеву ждать этого журавля при наличии сибирской синицы?

«Кузня», не проходившая дальше четвертьфинала плей-офф ВХЛ, получила действительно крутого тренера, знающего, как побеждать. За Тамбиевым идут и, возможно, еще придут довольно приличные игроки. А в межсезонье «Металлург» ждет одна, но зато крайне существенная, потеря. Не секрет, что лучший бомбардир Вышки образца прошлого сезона Максим Кицын активно ищет клуб в КХЛ. Но кто знает, быть может, Тамбиев, работавший с чемпионом мира среди молодежи в «Сарыарке», убедит того задержаться в родном клубе еще на год? Тем более, что сразу несколько факторов указывают на то, что Тамбиев и Кицын имеют шансы добраться до сильнейшей лиги Европы, не уезжая из Новокузнецка.

Начнем с того, что «Кузня», как, впрочем и «Лада», не бедствуют. Несмотря на опасения, что лишившись места в КХЛ, сибирская команда лишится и финансирования, не оправдались. «Металлург» — настоящий олигарх в масштабах Высшей лиги. Новый клуб Тамбиева вполне способен выдавать игрокам контракты на уровне 3−7 миллионов рублей в год. Другими словами, не только повторять кахаэловскую минималку, но и даже конкурировать с парой команд из элиты. А еще в Новокузнецке вовсю идет реконструкция стадиона, которая позволит привести его в божеский вид, а то и вовсе подлатать под стандарты КХЛ. Планируется заменить пол, хоккейную коробку, зрительские сидения и установить видеокуб, а также улучшить освещение.

«Губернатор ставил задачу в ближайшие 3 года поправить инфраструктуру, чем сейчас и занимаются строители — идет реконструкция. Дальше — обратить внимание на собственную школу, которая всегда была классная в хоккее. Инфраструктура, подтянуть спортивную школу, и команда мастеров, на мой взгляд, все-таки должна комплектоваться процентов на 50 за счет местных воспитанников. Пришедшие игроки должны быть на голову выше наших воспитанников в мастерстве, чтобы наши воспитанники в этой части продолжали свой рост. Если все это будет, то, думаю, 2−3 года и можно по плану выходить в КХЛ», — заявил министр спорта Кузбасса Сергей Мяус.

Фантастика? Не спешите с выводами. Три года назад, когда «Кузню» исключали из КХЛ, вокруг была немного другая реальность. Клубы прочнее стояли на ногах, а руководство лиги строило планы о расширении на Запад. Однако еще до пандемии коронавируса стало понятно, что европейские команды не спешат вступать в КХЛ, а «Слован» и вовсе вышел из состава участников, осознав, что не тянет финансовые расходы. Ну, а последние события в мире вынудили отказаться от профессионального спорта администрацию Приморского края. Чем «Кузня» не замена «Адмиралу»?