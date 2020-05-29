«Кузня» взяла крутого тренера, ремонтирует арену и хочет обратно в КХЛ. Три года назад ее выгнали в Высшую лигу
Но для начала с Тамбиевым «Металлург» может выиграть Кубок Петрова.
Но для начала с Тамбиевым «Металлург» может выиграть Кубок Петрова.
Всего за несколько лет мы отвыкли при упоминании команды «Металлург» упоминать город, где она базируется. А ведь начиная с 90-х годов клубов с таким названием в элите нашего хоккея было два.
За три года, проведенные в Высшей лиге, «Кузня» почти не давала поводов говорить о себе. Постоянные смены тренеров и генеральных менеджеров, а также место
Однако события, которые происходят в хоккейной столице Кузбасса этой весной, заставляют снова говорить о «Металлурге». Прежде всего, это трансферы клуба. Из Петербурга перебрался один из лучших защитников Высшей лиги Иван Гавриленко. Вернулись в Новокузнецк опытный Антон Гловацкий и Сергей Барбашев — старший брат обладателя Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса», который и сам
В предстоящем сезоне у «Кузни» вырисовывается сильнейшая вратарская линия во всей ВХЛ. Причем с большим запасом. Из Белоруссии приехал Михаил Карнаухов, на протяжении несколько лет имевший регулярную игровую практику в минском «Динамо». По меркам Вышки вратарь солидный. Но далеко не факт, что он будет первым номером «Кузни», ведь на Кузбасс едет Эдуард Рейзвих. В свое время он не смог закрепиться на последнем рубеже родного «Авангарда», но во второй по силе лиге страны стал настоящим топом. В позапрошлом году Рейзвих не только стал чемпионом в составе «Сарыарки», но и забрал титул MVP
Собственно, именно с командой из Караганды связано несколько знаковых переходов, которые осуществила «Кузня». Помимо Рейзвиха это лучший бомбардир казахстанской команды Александр Ремов. Из Караганды в Новокузнецк переезжают не только игроки, но и тренеры. Сегодня официальный сайт «Кузни» сообщил о назначении на пост помощника главного тренера латвийского специалиста Андрея Банады. Причем личность того, кому будет помогать Банада, пока не разглашается. Однако даже без помощи анонимных
Тамбиев с Банадой вместе брали два Кубка Петрова — с «Сарыаркой» и питерским «Динамо». Без преувеличения, это топовый тандем для Высшей лиги. Они могли пойти на повышение, но «Адмирал», куда пригласили Тамбиева, снялся с чемпионата. Леонид, известный своим крутым нравом и эмоциальностью, был среди кандидатов на пост главного тренера рижского «Динамо», но уж больно долго в Латвии принимают ключевые для жизни клуба решения. Рижане до сих пор не утвердили бюджет на следующий сезон и, соответственно, не сделали ни одного приобретения. Был ли смысл Тамбиеву ждать этого журавля при наличии сибирской синицы?
«Кузня», не проходившая дальше четвертьфинала
Начнем с того, что «Кузня», как, впрочем и «Лада», не бедствуют. Несмотря на опасения, что лишившись места в КХЛ, сибирская команда лишится и финансирования, не оправдались. «Металлург» — настоящий олигарх в масштабах Высшей лиги. Новый клуб Тамбиева вполне способен выдавать игрокам контракты на уровне 3−7 миллионов рублей в год. Другими словами, не только повторять кахаэловскую минималку, но и даже конкурировать с парой команд из элиты. А еще в Новокузнецке вовсю идет реконструкция стадиона, которая позволит привести его в божеский вид, а то и вовсе подлатать под стандарты КХЛ. Планируется заменить пол, хоккейную коробку, зрительские сидения и установить видеокуб, а также улучшить освещение.
«Губернатор ставил задачу в ближайшие 3 года поправить инфраструктуру, чем сейчас и занимаются строители — идет реконструкция. Дальше — обратить внимание на собственную школу, которая всегда была классная в хоккее. Инфраструктура, подтянуть спортивную школу, и команда мастеров, на мой взгляд,
Фантастика? Не спешите с выводами. Три года назад, когда «Кузню» исключали из КХЛ, вокруг была немного другая реальность. Клубы прочнее стояли на ногах, а руководство лиги строило планы о расширении на Запад. Однако еще до пандемии коронавируса стало понятно, что европейские команды не спешат вступать в КХЛ, а «Слован» и вовсе вышел из состава участников, осознав, что не тянет финансовые расходы. Ну, а последние события в мире вынудили отказаться от профессионального спорта администрацию Приморского края. Чем «Кузня» не замена «Адмиралу»?
В Новокузнецке есть стабильное финансирование, которого должно хватить хотя бы на то, чтобы дотянуться до пола зарплат в КХЛ. По нынешним временам и это немало.