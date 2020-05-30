Агент прокомментировал возвращение Доуса в «Барыс»

Источник: РИА "Новости"

— Найджел Доус в СКА?

— Нет, пока никаких разговоров со СКА нет. Но было бы неплохо.

— А в «Барысе» он будет?

— Я никогда не говорю «нет». Пока игрок не подписал контракт, он может оказаться в любой команде. Знаю отношение болельщиков к Найджелу Доусу. Знаю, как сам Найджел Доус относится к Казахстану. Поэтому этот союз вполне возможен. Я бы не говорил, что это невозможно.

Отметим, что 35-летний Доус выступал за «Барыс» в период 2011—2018 годов. В 2016-м получил право играть за сборную Казахстана. 1 ноября 2017-го стал первым в истории КХЛ хоккеистом, сделавшим десять хет-триков.