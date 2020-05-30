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10:45 (мск), источник: Vesti.kz

Агент прокомментировал возвращение Доуса в «Барыс»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего сборной Казахстана Найджела Доуса, рассказал «Шайбе.kz» о варианте с астанинским «Барысом».

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Источник: РИА "Новости"

— Найджел Доус в СКА?

— Нет, пока никаких разговоров со СКА нет. Но было бы неплохо.

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— А в «Барысе» он будет?

— Я никогда не говорю «нет». Пока игрок не подписал контракт, он может оказаться в любой команде. Знаю отношение болельщиков к Найджелу Доусу. Знаю, как сам Найджел Доус относится к Казахстану. Поэтому этот союз вполне возможен. Я бы не говорил, что это невозможно.

Отметим, что 35-летний Доус выступал за «Барыс» в период 2011—2018 годов. В 2016-м получил право играть за сборную Казахстана. 1 ноября 2017-го стал первым в истории КХЛ хоккеистом, сделавшим десять хет-триков.

В апреле 2018-го сообщил своим болельщикам о принятом решении покинуть «Барыс». Следующие два сезона был игроком «Автомобилиста». По окончании сезона-2019/20 покинул клуб из Екатеринбурга.

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