Агент прокомментировал возвращение Доуса в «Барыс»
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего сборной Казахстана Найджела Доуса, рассказал «Шайбе.kz» о варианте с астанинским «Барысом».
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего сборной Казахстана Найджела Доуса, рассказал «Шайбе.kz» о варианте с астанинским «Барысом».
— Найджел Доус в СКА?
— Нет, пока никаких разговоров со СКА нет. Но было бы неплохо.
— А в «Барысе» он будет?
— Я никогда не говорю «нет». Пока игрок не подписал контракт, он может оказаться в любой команде. Знаю отношение болельщиков к Найджелу Доусу. Знаю, как сам Найджел Доус относится к Казахстану. Поэтому этот союз вполне возможен. Я бы не говорил, что это невозможно.
Отметим, что 35-летний Доус выступал за «Барыс» в период 2011—2018 годов. В 2016-м получил право играть за сборную Казахстана. 1 ноября 2017-го стал первым в истории КХЛ хоккеистом, сделавшим десять
В апреле 2018-го сообщил своим болельщикам о принятом решении покинуть «Барыс». Следующие два сезона был игроком «Автомобилиста». По окончании сезона-2019/20 покинул клуб из Екатеринбурга.