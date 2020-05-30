Агент оценил вероятность перехода Дастина Бойда из «Барыса» в «Локомотив»
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего сборной Казахстана Дастина Бойда, рассказал «Шайбе.kz» о возможном варианте с ярославским «Локомотивом».
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего сборной Казахстана Дастина Бойда, рассказал «Шайбе.kz» о возможном варианте с ярославским «Локомотивом».
— Дастин Бойд в «Локомотиве» — это реально?
— Почему бы и нет? Пока такого разговора с ними не было. Но вполне возможно, что это реально. Просто в «Локомотиве» все забито, нет ни одного места. Может быть, одно место еще появится. Надеюсь, что появится.
Отметим, что в 2018 году Бойд вернулся в «Барыс», за который уже играл с 2011-го по 2018-й. В списке рекордсменов по количеству матчей за клуб форвард идет шестым — 404 матча и 159 (53+106) очков. За сборную Казахстана канадец играл на трех чемпионатах мира.
На днях официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщил, что Бойд покинул казахстанский клуб.