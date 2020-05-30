«Ак Барс» продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина Яруллиным
ТАСС, 30 мая. Защитник хоккейного клуба «Ак Барс» Альберт Яруллин подписал новое соглашение с казанской командой. Об этом сообщает
ТАСС, 30 мая. Защитник хоккейного клуба «Ак Барс» Альберт Яруллин подписал новое соглашение с казанской командой. Об этом сообщает
Новый контракт 27-летнего хоккеиста рассчитан до конца следующего сезона.
В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), досрочно завершенном
В прошедшем сезоне КХЛ «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде