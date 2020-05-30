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12:38 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина Яруллиным

ТАСС, 30 мая. Защитник хоккейного клуба «Ак Барс» Альберт Яруллин подписал новое соглашение с казанской командой. Об этом сообщает пресс-служба «Ак Барса».

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Источник: РИА "Новости"

Новый контракт 27-летнего хоккеиста рассчитан до конца следующего сезона.

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В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, Яруллин провел 56 матчей, набрав 33 очка (четыре шайбы + 29 результативных передач). В КХЛ защитник также выступал за подмосковный «Атлант» и нижнекамский «Нефтехимик», всего в лиге он принял участие в 385 матчах, набрав 115 очков (30 + 85). В 2018 году Яруллин в составе «Ак Барса» стал обладателем Кубка Гагарина. Также в активе защитника есть бронзовая медаль молодежного чемпионата мира, завоеванная в составе сборной России в 2013 году.

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В прошедшем сезоне КХЛ «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф казанский клуб оказался сильнее «Нефтехимика», победив в серии со счетом 4−0. В следующей стадии «Ак Барс» должен был сыграть с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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