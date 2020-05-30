«Ак Барс» продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина Яруллиным

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, Яруллин провел 56 матчей, набрав 33 очка (четыре шайбы + 29 результативных передач). В КХЛ защитник также выступал за подмосковный «Атлант» и нижнекамский «Нефтехимик», всего в лиге он принял участие в 385 матчах, набрав 115 очков (30 + 85). В 2018 году Яруллин в составе «Ак Барса» стал обладателем Кубка Гагарина. Также в активе защитника есть бронзовая медаль молодежного чемпионата мира, завоеванная в составе сборной России в 2013 году.