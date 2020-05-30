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15:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Непонятная катавасия». Шуми Бабаева — о ситуации с новым тренером «Барыса» и подписанием вратаря

Хоккейный агент Шуми Бабаев поделился мнением о переходе голкипера сборной Финляндии Йони Ортио в казахстанский «Барыс». Его слова приводит «Шайба.kz».

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«Мне кажется, в ближайшую неделю “Барыс” должен назначить нового главного тренера. Не понимаю, куда они двигаются. На год подписали какого-то финского вратаря, который и за сборную Казахстана не сможет сыграть. Непонятное подписание. С тренером тоже непонятная катавасия. Там есть люди, которые все решат. Думаю, неделя-две, и будет новый главный тренер. Надеюсь, это будет русскоязычный специалист, который хорошо владеет информацией о казахстанском хоккее», — сказал Бабаев.

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В сезоне-2018/2019 Ортио дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, отыграв чемпионат за «Витязь».

В подмосковном клубе голкипер сыграл 55 матчей, в которых одержал 24 победы при коэффициенте надежности 2,58 и 92,1 процента отраженных бросков. Финский голкипер вошел в историю КХЛ, отметившись заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата с «Трактором».

Минувший сезон Ортио провел в чемпионате Швейцарии в составе клуба «Цюрих Лайонс» — 29 матчей (коэффициент надежности — 2,38, процент отраженных бросков — 91,7). Голкипер регулярно вызывается в сборную Финляндии, также имеет опыт выступления в НХЛ — в составе клуба «Калгари Флеймс» провел 37 матчей с 2014 по 2016 год.

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