«Непонятная катавасия». Шуми Бабаева — о ситуации с новым тренером «Барыса» и подписанием вратаря
Хоккейный агент Шуми Бабаев поделился мнением о переходе голкипера сборной Финляндии Йони Ортио в казахстанский «Барыс». Его слова приводит «Шайба.kz».
Хоккейный агент Шуми Бабаев поделился мнением о переходе голкипера сборной Финляндии Йони Ортио в казахстанский «Барыс». Его слова приводит «Шайба.kz».
«Мне кажется, в ближайшую неделю “Барыс” должен назначить нового главного тренера. Не понимаю, куда они двигаются. На год подписали
В сезоне-2018/2019 Ортио дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, отыграв чемпионат за «Витязь».
В подмосковном клубе голкипер сыграл 55 матчей, в которых одержал 24 победы при коэффициенте надежности 2,58 и 92,1 процента отраженных бросков. Финский голкипер вошел в историю КХЛ, отметившись заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата с «Трактором».
Минувший сезон Ортио провел в чемпионате Швейцарии в составе клуба «Цюрих Лайонс» — 29 матчей (коэффициент надежности — 2,38, процент отраженных бросков — 91,7). Голкипер регулярно вызывается в сборную Финляндии, также имеет опыт выступления в НХЛ — в составе клуба «Калгари Флеймс» провел 37 матчей с 2014 по 2016 год.