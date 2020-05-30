«Непонятная катавасия». Шуми Бабаева — о ситуации с новым тренером «Барыса» и подписанием вратаря

«Мне кажется, в ближайшую неделю “Барыс” должен назначить нового главного тренера. Не понимаю, куда они двигаются. На год подписали какого-то финского вратаря, который и за сборную Казахстана не сможет сыграть. Непонятное подписание. С тренером тоже непонятная катавасия. Там есть люди, которые все решат. Думаю, неделя-две, и будет новый главный тренер. Надеюсь, это будет русскоязычный специалист, который хорошо владеет информацией о казахстанском хоккее», — сказал Бабаев.