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13:22 (мск), источник: Vesti.kz

Названы зарплата капитана «Барыса» Дица и его место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков КХЛ

Защитник сборной Казахстана Даррен Диц вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который составил российский «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

Капитан «Барыса», чей контракт рассчитан до 30 апреля 2022 года, зарабатывает 75 миллионов рублей за сезон (1,06 миллиона долларов или свыше 440,37 миллионов тенге).

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Он оказался единственным представителем клуба в рейтинге, куда вошел 71 хоккеист.

Самым высокооплачиваемым игроком КХЛ назван форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев — 120 миллионов рублей (1,71 миллиона долларов). Второе место занял его чешский одноклубник Дмитрий Яшкин — 95 миллиона рублей (1,35 миллиона долларов). Третье место разделили швейцарский форвард «Авангарда» Свен Андригетто, финский нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен и чешский вратарь «Автомобилиста» Ян Коварж — 90 миллионов рублей (1,28 миллиона долларов).

26-летний Диц выступает за «Барыс» с 2017 года. В его активе 176 матчей в КХЛ и 111 (39+72) очков.

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