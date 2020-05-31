Названы зарплата капитана «Барыса» Дица и его место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков КХЛ

Капитан «Барыса», чей контракт рассчитан до 30 апреля 2022 года, зарабатывает 75 миллионов рублей за сезон (1,06 миллиона долларов или свыше 440,37 миллионов тенге).
Он оказался единственным представителем клуба в рейтинге, куда вошел 71 хоккеист.
Самым высокооплачиваемым игроком КХЛ назван форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев — 120 миллионов рублей (1,71 миллиона долларов). Второе место занял его чешский одноклубник Дмитрий Яшкин — 95 миллиона рублей (1,35 миллиона долларов). Третье место разделили швейцарский форвард «Авангарда» Свен Андригетто, финский нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен и чешский вратарь «Автомобилиста» Ян Коварж — 90 миллионов рублей (1,28 миллиона долларов).
26-летний Диц выступает за «Барыс» с 2017 года. В его активе 176 матчей в КХЛ и 111 (39+72) очков.