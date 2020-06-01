СКА — Доуса, «Спартаку» — Войнова. Кого ещё нужно подписать клубам КХЛ
В «Динамо» должен переехать Кагарлицкий, а в «Магнитку» — сразу два игрока из Питера.
В «Динамо» должен переехать Кагарлицкий, а в «Магнитку» — сразу два игрока из Питера.
Рассказываем, каких сделок стоит ожидать от команд КХЛ в ближайшее время, делая акцент на известных хоккеистах. Далеко не все клубы полностью укомплектовали составы на сезон. Точнее, целиком не укомплектовал никто.
СКА
н. Найджел Доус
По сути, «армейцам» осталось подписать только Найджела Доуса, что они на днях наверняка и сделают. У Доуса есть казахстанский паспорт, поэтому в следующем сезоне он не будет легионером в КХЛ. В теории возможно и возвращение из НХЛ форварда Николая Прохоркина, но не факт, что этот трансфер состоится. Сейчас у Николая действующий контракт в НХЛ.
«Динамо» Москва
н. Дмитрий Кагарлицкий
Московские динамовцы близки к полной комплектации состава.
Старых денег никто Кагарлицкому платить уже не будет. Но Дмитрий уже понял, что главное для него — играть. Ждём восстановления атакующей связки с Шипачёвым.
«Спартак»
з. Эмиль Дьюс, з. Вячеслав Войнов, н. Лукаш Радил
Помимо легионеров Радила и Дьюса, о которых мы уже рассказывали (формально они подписаны, просто объявлять пока нельзя), в «Спартак» должен перейти звёздный защитник Вячеслав Войнов, находящийся в статусе неограниченно свободного агента. При условии, что Слава так и не найдёт вариант в НХЛ, куда он хочет вернуться. Но подписывать контракт, а потом отбывать дисквалификацию в 41 матч
«Авангард»
з. Алексей Береглазов, з. Оливер Каски, н. Иржи Секач
В «Авангарде» активно думают над укреплением легионерской линии.
Если, конечно, чех так и не договорится с «армейцами» о сокращении своей зарплаты. Поговаривают и о переезде в Балашиху Ильи Каблукова и Алексея Береглазова, но тот же Каблуков для начала должен расторгнуть контракт с «Амуром» и подписать его с «Магниткой», а потом стать частью очередного обмена.
«Салават Юлаев»
н. Михаил Воробьёв, н. Маркус Гранлунд
По сути, у уфимцев уже сформирован состав. Осталось подписать двух нападающих, но эти подписания важны. С Михаилом Воробьёвым проблем точно быть не должно, так как на него в «Филадельфии» уже не рассчитывают. Поэтому на первый план выход финский форвард Гранлунд, который должен стать заменой покинувшему КХЛ Линусу Умарку. Для «Салавата» нужно, чтобы «Эдмонтон», за который выступает Маркус, как можно быстрее вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.
«Металлург» Мг
н. Тейлор Бек, н. Максим Карпов, н. Илья Каблуков
Продолжается активное комплектование магнитогорского «Металлурга». После того как удалось решить вопрос с Сергеем Плотниковым, «Магнитка» ждёт в своих рядах форвардов Карпова, Каблукова и Бека. С первыми двумя вопрос в скором времени закроют, так как «Амур» должен расторгнуть с ними контракты. Каблуков, как сказано ранее, позднее может перебраться в «Авангард». А вот с Беком возможны различные варианты, ведь канадец никак не может решить контрактных вопросов с «Авангардом» и требует положенную по контракту компенсацию за расторжение соглашения. Неясна ситуация с вратарём Загидулиным и нападающим Чибисовым. Останутся они в Северной Америке или вернутся в «Магнитку» — большой вопрос.
«Трактор»
з. Лоуренс Пилут, н. Понтус Оберг
В «Тракторе» в следующем сезоне будет шесть легионеров.
Устная договорённость с ними уже есть, но сейчас объявлять о сделках невозможно, ведь оба продолжают находиться по ту сторону океана в своих нынешних командах. В следующем сезоне челябинцы обещают стать грозной силой.
Павел Панышев