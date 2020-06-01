СКА — Доуса, «Спартаку» — Войнова. Кого ещё нужно подписать клубам КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Рассказываем, каких сделок стоит ожидать от команд КХЛ в ближайшее время, делая акцент на известных хоккеистах. Далеко не все клубы полностью укомплектовали составы на сезон. Точнее, целиком не укомплектовал никто.

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СКА

н. Найджел Доус



По сути, «армейцам» осталось подписать только Найджела Доуса, что они на днях наверняка и сделают. У Доуса есть казахстанский паспорт, поэтому в следующем сезоне он не будет легионером в КХЛ. В теории возможно и возвращение из НХЛ форварда Николая Прохоркина, но не факт, что этот трансфер состоится. Сейчас у Николая действующий контракт в НХЛ.

«Динамо» Москва

н. Дмитрий Кагарлицкий



Московские динамовцы близки к полной комплектации состава.

По сути, осталось дождаться официального объявления о переходе нападающего Дмитрия Кагарлицкого из СКА, после чего заключить с ним контракт на новых условиях.

Старых денег никто Кагарлицкому платить уже не будет. Но Дмитрий уже понял, что главное для него — играть. Ждём восстановления атакующей связки с Шипачёвым.

В «Спартак» должен перейти звёздный защитник Вячеслав Войнов. | Источник: РИА

«Спартак»

з. Эмиль Дьюс, з. Вячеслав Войнов, н. Лукаш Радил



Помимо легионеров Радила и Дьюса, о которых мы уже рассказывали (формально они подписаны, просто объявлять пока нельзя), в «Спартак» должен перейти звёздный защитник Вячеслав Войнов, находящийся в статусе неограниченно свободного агента. При условии, что Слава так и не найдёт вариант в НХЛ, куда он хочет вернуться. Но подписывать контракт, а потом отбывать дисквалификацию в 41 матч как-то не комильфо. Поэтому ждём Войнова в команде у Знарка.

«Авангард»

з. Алексей Береглазов, з. Оливер Каски, н. Иржи Секач



В «Авангарде» активно думают над укреплением легионерской линии.

Так, ожидается, что «ястребы» подпишут контракты с финским защитником из Северной Америки Оливером Каски, а также форвардом ЦСКА Иржи Секачем.

Если, конечно, чех так и не договорится с «армейцами» о сокращении своей зарплаты. Поговаривают и о переезде в Балашиху Ильи Каблукова и Алексея Береглазова, но тот же Каблуков для начала должен расторгнуть контракт с «Амуром» и подписать его с «Магниткой», а потом стать частью очередного обмена.

«Салават Юлаев»

н. Михаил Воробьёв, н. Маркус Гранлунд



По сути, у уфимцев уже сформирован состав. Осталось подписать двух нападающих, но эти подписания важны. С Михаилом Воробьёвым проблем точно быть не должно, так как на него в «Филадельфии» уже не рассчитывают. Поэтому на первый план выход финский форвард Гранлунд, который должен стать заменой покинувшему КХЛ Линусу Умарку. Для «Салавата» нужно, чтобы «Эдмонтон», за который выступает Маркус, как можно быстрее вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Магнитка» ждёт в своих рядах форварда Илью Каблукова. | Источник: РИА

«Металлург» Мг

н. Тейлор Бек, н. Максим Карпов, н. Илья Каблуков



Продолжается активное комплектование магнитогорского «Металлурга». После того как удалось решить вопрос с Сергеем Плотниковым, «Магнитка» ждёт в своих рядах форвардов Карпова, Каблукова и Бека. С первыми двумя вопрос в скором времени закроют, так как «Амур» должен расторгнуть с ними контракты. Каблуков, как сказано ранее, позднее может перебраться в «Авангард». А вот с Беком возможны различные варианты, ведь канадец никак не может решить контрактных вопросов с «Авангардом» и требует положенную по контракту компенсацию за расторжение соглашения. Неясна ситуация с вратарём Загидулиным и нападающим Чибисовым. Останутся они в Северной Америке или вернутся в «Магнитку» — большой вопрос.

«Трактор»

з. Лоуренс Пилут, н. Понтус Оберг



В «Тракторе» в следующем сезоне будет шесть легионеров.

Помимо Вилла, Гики, Седлака и Берглунда, ожидается подписание контрактов с легионерами из НХЛ — защитником Пилутом и форвардом Обергом.

Устная договорённость с ними уже есть, но сейчас объявлять о сделках невозможно, ведь оба продолжают находиться по ту сторону океана в своих нынешних командах. В следующем сезоне челябинцы обещают стать грозной силой.