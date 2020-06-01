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00:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Райан Спунер принял квалификационное предложение минского «Динамо»

Нападающие минского «Динамо» Райан Спунер, Иван Дроздов и защитник Дмитрий Знахаренко приняли квалификационное предложение клуба, сообщается на официальном сайте «зубров».

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Источник: РИА "Новости"

«В ближайшее время начнётся процесс подписания контрактов с Иваном и Дмитрием — мы их планировали сохранить в составе и возлагаем на них в будущем определённые надежды. Дроздов — стремительно прогрессирующий нападающий, отлично проявивший себя по ходу прошлого сезона как в «Динамо», так и в плей-офф Экстралиги, где он стал лучшим бомбардиром, побив попутно рекорд Андрея Костицына для игроков до 21 года. Знахаренко давно находится в системе клуба, это опытный, надежный защитник. Его козыри — отличная физическая подготовка, он играет в силовой хоккей, который импонирует Крэйгу.

Что касается Райана Спунера, то мы находимся с ним в переговорах. Если он будет достаточно мотивирован, то, уверен, поможет нашей команде в предстоящем сезоне. В любом случае, мы сохранили за собой спортивные права на этого нападающего, — сказал генеральный директор клуба Дмитрий Басков.

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