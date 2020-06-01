Райан Спунер принял квалификационное предложение минского «Динамо»

«В ближайшее время начнётся процесс подписания контрактов с Иваном и Дмитрием — мы их планировали сохранить в составе и возлагаем на них в будущем определённые надежды. Дроздов — стремительно прогрессирующий нападающий, отлично проявивший себя по ходу прошлого сезона как в «Динамо», так и в плей-офф Экстралиги, где он стал лучшим бомбардиром, побив попутно рекорд Андрея Костицына для игроков до 21 года. Знахаренко давно находится в системе клуба, это опытный, надежный защитник. Его козыри — отличная физическая подготовка, он играет в силовой хоккей, который импонирует Крэйгу.