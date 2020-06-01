Райан Спунер принял квалификационное предложение минского «Динамо»
Нападающие минского «Динамо» Райан Спунер, Иван Дроздов и защитник Дмитрий Знахаренко приняли квалификационное предложение клуба, сообщается на официальном сайте «зубров».
Нападающие минского «Динамо» Райан Спунер, Иван Дроздов и защитник Дмитрий Знахаренко приняли квалификационное предложение клуба, сообщается на официальном сайте «зубров».
«В ближайшее время начнётся процесс подписания контрактов с Иваном и Дмитрием — мы их планировали сохранить в составе и возлагаем на них в будущем определённые надежды. Дроздов — стремительно прогрессирующий нападающий, отлично проявивший себя по ходу прошлого сезона как в «Динамо», так и в
Что касается Райана Спунера, то мы находимся с ним в переговорах. Если он будет достаточно мотивирован, то, уверен, поможет нашей команде в предстоящем сезоне. В любом случае, мы сохранили за собой спортивные права на этого нападающего, — сказал генеральный директор клуба Дмитрий Басков.