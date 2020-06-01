«И на “Барыс” бывает проруха». Назван худший легионер в истории казахстанского клуба
Российский спортивный сайт «Чемпионат» назвал худших легионеров в истории клубов Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.
Российский спортивный сайт «Чемпионат» назвал худших легионеров в истории клубов Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.
В их число вошел нападающий Райли Армстронг, который в сезоне-2010/11 выступал за казахстанский «Барыс» и набрал одно очко в девяти играх.
«Казахстанская команда славится умением привозить игроков высокого уровня из АХЛ, но порой даже самая отлаженная система может дать сбой. В середине ноября серьезную травму получил Боченски — в Астане, видимо, хотели в кратчайшие сроки найти замену Брэндону, и времени на изучение и анализ игры возможных кандидатов не было. Так в “Барысе” оказался Райли Армстронг — 26-летний хоккеист почти не выбирался из АХЛ (два матча за “Сан-Хосе”), где также не блистал статистикой, за исключением пары сезонов в