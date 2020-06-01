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08:53 (мск), источник: Vesti.kz

«И на “Барыс” бывает проруха». Назван худший легионер в истории казахстанского клуба

Российский спортивный сайт «Чемпионат» назвал худших легионеров в истории клубов Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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В их число вошел нападающий Райли Армстронг, который в сезоне-2010/11 выступал за казахстанский «Барыс» и набрал одно очко в девяти играх.

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«Казахстанская команда славится умением привозить игроков высокого уровня из АХЛ, но порой даже самая отлаженная система может дать сбой. В середине ноября серьезную травму получил Боченски — в Астане, видимо, хотели в кратчайшие сроки найти замену Брэндону, и времени на изучение и анализ игры возможных кандидатов не было. Так в “Барысе” оказался Райли Армстронг — 26-летний хоккеист почти не выбирался из АХЛ (два матча за “Сан-Хосе”), где также не блистал статистикой, за исключением пары сезонов в фарм-клубе “Шаркс”, а в Казахстан с миссией заменить ведущего игрока команды канадец переезжал вообще из лиги Восточного побережья. Главный тренер “Барыса” Андрей Хомутов уверял, что Армстронг не игрок формата бей-беги и “Райли может придержать, отдать и разбросать”. Увы, но даже в матче со “Спартаком”, когда Армстронг забросил единственную шайбу в КХЛ, он схлопотал дисциплинарный штраф и провел на льду менее десяти минут. Не помогало и место в первой тройке рядом с Кашпаром и Новотны — очки не прибавлялись, игра не улучшалась, не отдавалось, не придерживалось, не разбрасывалось. Судя по всему, Боченски, увидев, кто и как пытается его заменить, решил сократить сроки восстановления и вернулся в состав уже через месяц, хотя прогнозировалось, что только к новому году Брэндону снимут гипс. В итоге Армстронг стал просто не нужен, и 2 января контракт с Райли расторгли по обоюдному согласию. Как говорится, и на “Барыс” бывает проруха», — пишет СМИ.

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