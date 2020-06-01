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16:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пелтонен будет судиться с «Лозанной». Его называли в числе претендентов на пост главного тренера «Барыса»

Бывший главный тренер «Лозанны» Вилле Пелтонен будет судиться со швейцарским клубом, сообщает Le Matin.

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47-летний специалист был уволен из клуба в феврале, хотя его контракт был рассчитан до 2022 года. Пелтонен настаивает, что он был просто отстранен от работы с основной командой, поэтому должен получать зарплату каждый месяц.

В клубе считают, что соглашение было расторгнуто, поэтому финн должен был получить зарплату за последний месяц и причитающуюся компенсацию.

Ранее в финских СМИ появлялась информация, что Пелтонен рассматривается в числе возможных кандидатов на пост главного тренера «Барыса».

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