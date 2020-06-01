Пелтонен будет судиться с «Лозанной». Его называли в числе претендентов на пост главного тренера «Барыса»
Бывший главный тренер «Лозанны» Вилле Пелтонен будет судиться со швейцарским клубом, сообщает Le Matin.
Бывший главный тренер «Лозанны» Вилле Пелтонен будет судиться со швейцарским клубом, сообщает Le Matin.
47-летний специалист был уволен из клуба в феврале, хотя его контракт был рассчитан до 2022 года. Пелтонен настаивает, что он был просто отстранен от работы с основной командой, поэтому должен получать зарплату каждый месяц.
В клубе считают, что соглашение было расторгнуто, поэтому финн должен был получить зарплату за последний месяц и причитающуюся компенсацию.
Ранее в финских СМИ появлялась информация, что Пелтонен рассматривается в числе возможных кандидатов на пост главного тренера «Барыса».