Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
14:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА обменял Дергачева в «Витязь» на денежную компенсацию

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. СКА обменял форварда Александра Дергачева в подмосковный «Витязь», сообщается на сайте петербургского хоккейного клуба.

Наверх

Отмечается, что в результате сделки СКА получил от «Витязя» денежную компенсацию.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошедшем сезоне 23-летний Дергачев сыграл 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Ранее форвард выступал за московский «Спартак». Всего в КХЛ хоккеист провел 189 встреч, набрал 29 очков (15 шайб + 14 передач).

Читайте также
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Витязь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Красотка из UFC вновь порадовала болельщиков горячим фото
«Зенит» продлил контракт с Семаком
Кто руководит российским биатлоном
У шестнадцати игроков бразильского клуба найден коронавирус
О каких 70 мнл евро «Локомотива» за Лигу чемпионов говорит Семин
Назван любимый российский хоккеист болельщиков «Сан-Хосе»
Всегда оставаться человеком. Памяти Владимира Крутова
Вячеслав Малафеев: Дзюба намеренно бил по моей репутации
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь