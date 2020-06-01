СКА обменял Дергачева в «Витязь» на денежную компенсацию

Отмечается, что в результате сделки СКА получил от «Витязя» денежную компенсацию.

В прошедшем сезоне 23-летний Дергачев сыграл 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Ранее форвард выступал за московский «Спартак». Всего в КХЛ хоккеист провел 189 встреч, набрал 29 очков (15 шайб + 14 передач).