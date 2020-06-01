Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
14:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Барысу» предложили главного тренера сборной России

Издание AllHockey.ru подготовило материал о ситуации в «Барысе» в межсезонье и считает, что казахстанский клуб может обратить внимание на главного тренера СКА и сборной России Алексея Кудашова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Журналист Самир Арар разобрал нескольких кандидатов и полагает, что команду возглавит специалист, имя которого пока не называлось.

Читайте также
Нужна ли революция в Уфе и чего мог достичь Кудашов со СКА? Вопросы без ответов в КХЛ

«Проблему с ушедшими игроками восполнили. Остается только одна задача — новый главный тренер. Вот тут действительно все очень тяжело. Андрей Назаров? Пройденный этап. Томек Валтонен? Сможет ли тренер из второго шведского дивизиона что-то придумать в КХЛ? “Барыс” претендует как минимум на выход в финал “Востока”, а тут Валтонен, которому нужно привыкнуть к нашей лиге. Безусловно, самой весомой фигурой на позицию главного тренера можно назвать Кари Ялонена — человека, который доходил со “Львом” до финала Кубка Гагарина (сезон-2013/2014), также в сезоне-2016/2017 Ялонен выиграл швейцарскую лигу вместе с “Берном”. Однако Кари давно не тренировал и не случится ли провал, как с Крэйгом Мактавишем, который пришел в прошлом сезоне в “Локомотив” и полностью провалился? Стоит отметить, что Мактавиш был без работы в клубе значительно дольше, чем Ялонен, но все же. Клубу из Нур-Султана нужно быть наготове и иметь при себе запасной вариант. Было бы здорово увидеть на посту “Барыса” Леонида Тамбиева, который знаком с казахстанским хоккеем и даже выиграл Кубок Петрова вместе с “Сарыаркой” в прошлом году. Однако Тамбиев уже в Новокузнецке. Возможно, какая-то из кандидатур освободится по ходу нового сезона. Есть еще Алексей Кудашов, который, по информации источников, покинет пост главного тренера СКА. Навряд ли Алексей Николаевич сможет долго без практики. Кудашов мог бы полностью руководить командой. Можно было бы сделать из Алексея Николаевича консультанта сборной Казахстана, а на пост главного тренера национальной команды назначить Михайлиса-старшего. Юрий Михайлович тренирует в ВХЛ “Номад” — знает всю систему казахстанского хоккея. При поиске нового главного тренера “Барыс” руководствуется не только своими интересами, но и выгодами для сборной Казахстана. Это важный фактор. И именно этот фактор является большой проблемой для команды — не каждый тренер готов совмещать посты», — отмечает Арир.

Ранее сборную Казахстана и «Барыс» тренировал белорус Андрей Скабелка, который ушел в «Локомотив». Под его руководством клуб дважды выигрывал дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а национальная команда вернулась в элитный дивизион, но чемпионат мира-2020 отменили из-за пандемии коронавируса.

Читайте также
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
16 футболистов бразильского клуба заразились коронавирусом
«Зенит» продлил контракт с Семаком
Кто руководит российским биатлоном
У шестнадцати игроков бразильского клуба найден коронавирус
О каких 70 мнл евро «Локомотива» за Лигу чемпионов говорит Семин
Назван любимый российский хоккеист болельщиков «Сан-Хосе»
Всегда оставаться человеком. Памяти Владимира Крутова
Вячеслав Малафеев: Дзюба намеренно бил по моей репутации
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь