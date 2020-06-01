«Барысу» предложили главного тренера сборной России

«Проблему с ушедшими игроками восполнили. Остается только одна задача — новый главный тренер. Вот тут действительно все очень тяжело. Андрей Назаров? Пройденный этап. Томек Валтонен? Сможет ли тренер из второго шведского дивизиона что-то придумать в КХЛ? “Барыс” претендует как минимум на выход в финал “Востока”, а тут Валтонен, которому нужно привыкнуть к нашей лиге. Безусловно, самой весомой фигурой на позицию главного тренера можно назвать Кари Ялонена — человека, который доходил со “Львом” до финала Кубка Гагарина (сезон-2013/2014), также в сезоне-2016/2017 Ялонен выиграл швейцарскую лигу вместе с “Берном”. Однако Кари давно не тренировал и не случится ли провал, как с Крэйгом Мактавишем, который пришел в прошлом сезоне в “Локомотив” и полностью провалился? Стоит отметить, что Мактавиш был без работы в клубе значительно дольше, чем Ялонен, но все же. Клубу из Нур-Султана нужно быть наготове и иметь при себе запасной вариант. Было бы здорово увидеть на посту “Барыса” Леонида Тамбиева, который знаком с казахстанским хоккеем и даже выиграл Кубок Петрова вместе с “Сарыаркой” в прошлом году. Однако Тамбиев уже в Новокузнецке. Возможно, какая-то из кандидатур освободится по ходу нового сезона. Есть еще Алексей Кудашов, который, по информации источников, покинет пост главного тренера СКА. Навряд ли Алексей Николаевич сможет долго без практики. Кудашов мог бы полностью руководить командой. Можно было бы сделать из Алексея Николаевича консультанта сборной Казахстана, а на пост главного тренера национальной команды назначить Михайлиса-старшего. Юрий Михайлович тренирует в ВХЛ “Номад” — знает всю систему казахстанского хоккея. При поиске нового главного тренера “Барыс” руководствуется не только своими интересами, но и выгодами для сборной Казахстана. Это важный фактор. И именно этот фактор является большой проблемой для команды — не каждый тренер готов совмещать посты», — отмечает Арир.