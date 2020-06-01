Новый «Барыс» для КХЛ? Как выглядит казахстанский клуб до назначения тренера
Казахстанский «Барыс» практически сформировал состав для нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). До старта тренировочного лагеря в команду могут подъехать еще
Казахстанский «Барыс» практически сформировал состав для нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). До старта тренировочного лагеря в команду могут подъехать еще
Интригой остается появление главного тренера — о новом наставнике в клубе еще не объявили. Скорее всего, не будет в команде Дастина Бойда, который мог претендовать на место в первой тройке. Если канадец с казахстанским паспортом не подпишет новый контракт, можно будет ожидать другого легионера на позицию центрального форварда.
Еще одна позиция — защитник для топ-4 ротации. В новом сезоне должен больше играть швед Виктор Сведберг, но еще один сильный игрок обороны не помешает. Не забудем, как отлично вписался в команду финн Атте Охтамаа — теперь снова нужна трансферная удача, которая была бы выгодна и клубу, и хоккеисту.
Прогноз: клуб подпишет форварда из Канады и защитника из Европы.
Состав «Барыса» в сезоне-2020/21:
Вратари:
Йони Ортио и Хенрик Карлссон.
Первое звено:
Даррен Диц — Валерий Орехов, Мэтт Фрэттин — Роман Старченко — Линус Виделль.
Второе звено:
Леонид Метальников — Джесси Блэкер, Аркадий Шестаков — Кертис Волк — Никита Михайлис.
Третье звено:
Алексей Маклюков — Виктор Сведберг, Павел Акользин -Антон Сагадеев — Дмитрий Шевченко.
Четвертое звено:
Никита Клещенко — Егор Шалапов, Антон Некряч — Дмитрий Гурков — Егор Петухов.
Ближайший или потенциальный резерв:
Сергей Кудрявцев, Самат Данияр, Алихан Асетов — Саян Данияр — Ярослав Евдокимов — Кирилл Панюков — Максим Мусоров — Иван Верещагин.
Добавим, одним из следующих подписанных контрактов «Барыс» должен объявить о назначении нового главного тренера. Регулярный чемпионат в КХЛ может стартовать в начале сентября — казахстанский клуб начинает подготовку за два месяца до старта турнира.
Последним трансфером столичной команды стал финский голкипер Йони Ортио, который выступал не только в КХЛ, но и в АХЛ с НХЛ. Вратарь участвовал со сборной Финляндии в мировых турнирах. В новом сезоне он должен стать первым номером команды.