Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
14:53 (мск), источник: Vesti.kz

Новый «Барыс» для КХЛ? Как выглядит казахстанский клуб до назначения тренера

Казахстанский «Барыс» практически сформировал состав для нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). До старта тренировочного лагеря в команду могут подъехать еще один-два исполнителя, которые должны будут точечно усилить вакантные позиции. Об изменениях — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Интригой остается появление главного тренера — о новом наставнике в клубе еще не объявили. Скорее всего, не будет в команде Дастина Бойда, который мог претендовать на место в первой тройке. Если канадец с казахстанским паспортом не подпишет новый контракт, можно будет ожидать другого легионера на позицию центрального форварда.

Читайте также
«Барысу» предложили главного тренера сборной России

Еще одна позиция — защитник для топ-4 ротации. В новом сезоне должен больше играть швед Виктор Сведберг, но еще один сильный игрок обороны не помешает. Не забудем, как отлично вписался в команду финн Атте Охтамаа — теперь снова нужна трансферная удача, которая была бы выгодна и клубу, и хоккеисту.

Прогноз: клуб подпишет форварда из Канады и защитника из Европы.

Состав «Барыса» в сезоне-2020/21:

Вратари:
Йони Ортио и Хенрик Карлссон.

Первое звено:
Даррен Диц — Валерий Орехов, Мэтт Фрэттин — Роман Старченко — Линус Виделль.

Второе звено:
Леонид Метальников — Джесси Блэкер, Аркадий Шестаков — Кертис Волк — Никита Михайлис.

Третье звено:
Алексей Маклюков — Виктор Сведберг, Павел Акользин -Антон Сагадеев — Дмитрий Шевченко.

Четвертое звено:
Никита Клещенко — Егор Шалапов, Антон Некряч — Дмитрий Гурков — Егор Петухов.

Ближайший или потенциальный резерв:
Сергей Кудрявцев, Самат Данияр, Алихан Асетов — Саян Данияр — Ярослав Евдокимов — Кирилл Панюков — Максим Мусоров — Иван Верещагин.

Добавим, одним из следующих подписанных контрактов «Барыс» должен объявить о назначении нового главного тренера. Регулярный чемпионат в КХЛ может стартовать в начале сентября — казахстанский клуб начинает подготовку за два месяца до старта турнира.

Последним трансфером столичной команды стал финский голкипер Йони Ортио, который выступал не только в КХЛ, но и в АХЛ с НХЛ. Вратарь участвовал со сборной Финляндии в мировых турнирах. В новом сезоне он должен стать первым номером команды.

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
16 футболистов бразильского клуба заразились коронавирусом
«Зенит» продлил контракт с Семаком
Кто руководит российским биатлоном
У шестнадцати игроков бразильского клуба найден коронавирус
О каких 70 мнл евро «Локомотива» за Лигу чемпионов говорит Семин
Назван любимый российский хоккеист болельщиков «Сан-Хосе»
Всегда оставаться человеком. Памяти Владимира Крутова
Вячеслав Малафеев: Дзюба намеренно бил по моей репутации
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь