Новый «Барыс» для КХЛ? Как выглядит казахстанский клуб до назначения тренера

Источник: РИА "Новости"

Интригой остается появление главного тренера — о новом наставнике в клубе еще не объявили. Скорее всего, не будет в команде Дастина Бойда, который мог претендовать на место в первой тройке. Если канадец с казахстанским паспортом не подпишет новый контракт, можно будет ожидать другого легионера на позицию центрального форварда.

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Еще одна позиция — защитник для топ-4 ротации. В новом сезоне должен больше играть швед Виктор Сведберг, но еще один сильный игрок обороны не помешает. Не забудем, как отлично вписался в команду финн Атте Охтамаа — теперь снова нужна трансферная удача, которая была бы выгодна и клубу, и хоккеисту.

Прогноз: клуб подпишет форварда из Канады и защитника из Европы.

Состав «Барыса» в сезоне-2020/21:

Вратари:

Йони Ортио и Хенрик Карлссон.

Первое звено:

Даррен Диц — Валерий Орехов, Мэтт Фрэттин — Роман Старченко — Линус Виделль.

Второе звено:

Леонид Метальников — Джесси Блэкер, Аркадий Шестаков — Кертис Волк — Никита Михайлис.

Третье звено:

Алексей Маклюков — Виктор Сведберг, Павел Акользин -Антон Сагадеев — Дмитрий Шевченко.

Четвертое звено:

Никита Клещенко — Егор Шалапов, Антон Некряч — Дмитрий Гурков — Егор Петухов.

Ближайший или потенциальный резерв:

Сергей Кудрявцев, Самат Данияр, Алихан Асетов — Саян Данияр — Ярослав Евдокимов — Кирилл Панюков — Максим Мусоров — Иван Верещагин.

Добавим, одним из следующих подписанных контрактов «Барыс» должен объявить о назначении нового главного тренера. Регулярный чемпионат в КХЛ может стартовать в начале сентября — казахстанский клуб начинает подготовку за два месяца до старта турнира.