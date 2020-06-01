За «Барыс» не забивал, но есть два гола за сборную. Будет ли шанс у экс-россиянина в КХЛ?

25-летний Некряч в системе казахстанского клуба уже пять лет, но полноценный дебют за «Барыс» у него может состояться в новом сезоне лиги. Форвард результативно начал карьеру в «Номаде», отметившись 46 (30+16) очками в чемпионате Казахстана. Потом его статистика пошла на спад, но Антон смог пробиться в состав на домашний чемпионат мира.

Скабелка отрядил форварда в трио к Дмитрию Шевченко и Дастину Бойду, а затем перевел к Антону Сагадееву и Талгату Жайлауову, получив от Некряча два важных гола: сначала вторую и ключевую шайбу в ворота Словении (3:2), а потом — победную во встрече с Венгрией (3:1).

Хотел Скабелка ввести нападающего и в КХЛ, но, как мы говорили, травма помешала. Успел Некряч сыграть на финише сезона, когда «Барыс» должен был отправиться на Дальний Восток. Два матча на 12 и 16 минут без баллов за результативность — итог многообещающего сезона.

Возможно, что Некряч сможет заинтересовать и нового главного тренера, ведь с ним переподписали контракт, а на серьезном уровне он еще не играл. Возможно, что карьере 25-летнего нападающего следующий сезон станет самым главным в карьере — или закрепится в КХЛ, или продолжит карьеру в другом турнире, уровнем ниже.