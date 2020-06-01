Сергей Стась: Беларуси необходимо иметь представителя в КХЛ. Это нужно для развития хоккея
Главный тренер «Гомеля» Сергей Стась поделился мнением об участии белорусского клуба в Континентальной хоккейной лиге.
Главный тренер «Гомеля» Сергей Стась поделился мнением об участии белорусского клуба в Континентальной хоккейной лиге.
«Должен ли в КХЛ выступать белорусский клуб? Больше да, чем нет. Не
В то же время не стоит забывать и об Экстралиге. Сильный внутренний чемпионат — сильная сборная. Все об этом говорят. Полностью поддерживаю, на самом деле это так", — приводит слова специалиста Sportarena.com.