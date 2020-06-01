Сергей Стась: Беларуси необходимо иметь представителя в КХЛ. Это нужно для развития хоккея

«Должен ли в КХЛ выступать белорусский клуб? Больше да, чем нет. Не из-за того, что это шанс для молодых. В первую очередь это престиж для страны. Это в целом нужно для развития хоккея. Так что Беларуси необходимо иметь представителя в КХЛ. Конечно, с другой стороны, встает финансовый вопрос. Всё-таки участие в этом турнире достаточно затратно, но что поделать — такой проект.