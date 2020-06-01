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20:35 (мск), источник: Vesti.kz

Бомбардир или защитник? Какой игрок нужен обновленному «Барысу» для КХЛ

Казахстанский «Барыс» может перед новым сезоном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пригласить не только главного тренера, но и одного ключевого исполнителя — мы решили рассмотреть две позиции для усиления. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Ведущей фигурой в новом «Барысе» должен стать главный тренер. Если потенциальный кандидат уже практически подписан, то он должен понимать, с кем будет работать. Костяк команды остался, но нужны пару исполнителей, которые станут ключевыми.

Команде нужен опытный защитник, который поможет Даррену Дицу. Такой игрок, умеющий тоже угрожать воротам, а не только ассистировать и обороняться. А если казахстанец канадец выпадет из игры по каким-то причинам, то новичок мог бы его заменить — в лучших традициях Кевина Даллмэна с Атте Охтамаа!

В атаку же нужен лидер. Не просто нападающий, который получает много игрового времени, но и фаворит вне ее. Приметная фигура, зажигающих партнеров на подвиги — как Брэндон Боченски. Где-то близок к этому званию Диц, но его суперзвездный статус иногда выливается в отсутствие каких-либо нужных эмоций.

Клубу нужен не просто голеадор, а важный актив, капитан по духу. Еще один повод вспомнить про Даллмэна и Боченски, которые отвечали нужным требованиям. Последнее время в «Барыс» приезжали «временные» игроки, но, может, в этот раз повезет. Казахстанскому клубу нужен характерный персонаж.

Напомним, «Барыс» должен определиться с главным тренером, а также подписать может пару игроков для усиления состава. Сейчас состав клуба выглядит так, но до июля он может измениться, если кто-то из исполнителей не устроит главного тренера.

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