Защитник «Динамо»: Если Вудкрофт что-то требует, ты должен выполнить. И неважно как
Защитник минского «Динамо» Дмитрий Знахаренко поделился мнением о главном тренере команды Крэйге Вудкрофте.
Защитник минского «Динамо» Дмитрий Знахаренко поделился мнением о главном тренере команды Крэйге Вудкрофте.
«Первое впечатление от знакомства с Вудкрофтом? Оно у меня было несколько лет назад. Был мой первый сезон в «Динамо», я с ним в сборной познакомился. Он профессионал своего дела, занимался тактикой, помогал Дэйву Льюису. Все видеоразборы проводил, помогал защитникам. Кричал, пихал регулярно, хвалил тоже. Очень требовательный, ничего не поменялось с тех пор. Если он
Ожидания от следующего сезона? Всегда самые положительные ожидания. Минимум выйти в