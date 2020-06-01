Защитник «Динамо»: Если Вудкрофт что-то требует, ты должен выполнить. И неважно как

«Первое впечатление от знакомства с Вудкрофтом? Оно у меня было несколько лет назад. Был мой первый сезон в «Динамо», я с ним в сборной познакомился. Он профессионал своего дела, занимался тактикой, помогал Дэйву Льюису. Все видеоразборы проводил, помогал защитникам. Кричал, пихал регулярно, хвалил тоже. Очень требовательный, ничего не поменялось с тех пор. Если он что-то требует, ты должен выполнить. И неважно как.