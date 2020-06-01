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1 июня, источник: Чемпионат.com

Защитник «Динамо»: Если Вудкрофт что-то требует, ты должен выполнить. И неважно как

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Знахаренко поделился мнением о главном тренере команды Крэйге Вудкрофте.

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Источник: РИА "Новости"

«Первое впечатление от знакомства с Вудкрофтом? Оно у меня было несколько лет назад. Был мой первый сезон в «Динамо», я с ним в сборной познакомился. Он профессионал своего дела, занимался тактикой, помогал Дэйву Льюису. Все видеоразборы проводил, помогал защитникам. Кричал, пихал регулярно, хвалил тоже. Очень требовательный, ничего не поменялось с тех пор. Если он что-то требует, ты должен выполнить. И неважно как.

Ожидания от следующего сезона? Всегда самые положительные ожидания. Минимум выйти в плей-офф, а там будет видно. Ожидания абсолютно противоположные прошедшему сезону, — приводит слова Знахаренко пресс-служба клуба.

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