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18:34 (мск), источник: Vesti.kz

Канадский связной, или как «Барыс» может обойтись без усиления состава в КХЛ

Казахстанский «Барыс» может обойтись без дополнительных игроков, если найдет новую позицию для канадского форварда Кертиса Волка — 27-летний центральный нападающий должен стать ведущим диспетчером в команде. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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За два сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард раздал 37 голевых передач, но в ударном звене его продуктивность может еще вырасти. Игрового опыта и мышления Волка вполне может хватить, чтобы связать между собой Мэтта Фрэттина с Линусом Виделлем.

То есть два отличных распасовщика для снайпера, которым должен стать Мэтт. Что станет со вторым звеном, где ранее играл Кертис? Позицию центрального может занять Аркадий Шестаков, а по краям — Роман Старченко с Никитой Михайлисом. Такое трио может стать ведущим в сборной Казахстана.

При этом наборе игроков, скорее всего, топ-6 по позициям будет распределено между этими исполнителями. Только сильный новичок внесет изменения, но «Барыс» не объявил ни его, ни имя главного тренера. Возможно, новый главный тренер не получит новых исполнителей.

Напомним, старт сезона в КХЛ намечен на сентябрь — тренировочный лагерь «Барыса» стартует в июле. Казахстанский клуб укрепил практически все позиции — пригласить могут нападающего и защитника, если новый главный тренер увидит в них необходимость.

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