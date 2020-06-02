Канадский связной, или как «Барыс» может обойтись без усиления состава в КХЛ

За два сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард раздал 37 голевых передач, но в ударном звене его продуктивность может еще вырасти. Игрового опыта и мышления Волка вполне может хватить, чтобы связать между собой Мэтта Фрэттина с Линусом Виделлем.

То есть два отличных распасовщика для снайпера, которым должен стать Мэтт. Что станет со вторым звеном, где ранее играл Кертис? Позицию центрального может занять Аркадий Шестаков, а по краям — Роман Старченко с Никитой Михайлисом. Такое трио может стать ведущим в сборной Казахстана.

При этом наборе игроков, скорее всего, топ-6 по позициям будет распределено между этими исполнителями. Только сильный новичок внесет изменения, но «Барыс» не объявил ни его, ни имя главного тренера. Возможно, новый главный тренер не получит новых исполнителей.