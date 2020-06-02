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19:26 (мск), источник: Vesti.kz

Михайлис может покинуть «Барыс»? КХЛ отправила казахстанца в список ограниченно свободных агентов

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовал список ограниченно свободных агентов.

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Игроки с таким статусом — это хоккеисты не старше 29 лет, у которых истек контракт 30 апреля и которые до этой даты получили квалификационные предложения от своего старого клуба. 31 мая был последним днем, когда ограниченно свободные агенты могли принять контрактное предложение от других команд — если это случилось, у прежнего клуба появляется еще семь дней, чтобы его повторить. Если этого не происходит, то хоккеист перейдет в новый клуб.

В список ограниченно свободных агентов от «Барыса» КХЛ включила вратаря Дениса Каратаева, защитников Кирилла Полохова и Егора Шалапова, нападающих Артура Гатиятова, Саяна Данияра и Никиту Михайлиса.

При этом «Барыс» ранее объявил о подписании новых контрактов с Каратаевым, Шалаповым, Данияром и Михайлисом. На официальном сайте КХЛ в профилях игроков нет информации о сроках их трудовых договоров.

Уже после публикации новости на Vesti.kz сайт КХЛ внес дополнение в материал — «В остальных случаях игрок принял квалификационное предложение своего клуба». Это значит, что все вышеперечисленные игроки, за исключением Полохова и Гатиятова, точно останутся в «Барысе».

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