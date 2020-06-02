Михайлис может покинуть «Барыс»? КХЛ отправила казахстанца в список ограниченно свободных агентов

Игроки с таким статусом — это хоккеисты не старше 29 лет, у которых истек контракт 30 апреля и которые до этой даты получили квалификационные предложения от своего старого клуба. 31 мая был последним днем, когда ограниченно свободные агенты могли принять контрактное предложение от других команд — если это случилось, у прежнего клуба появляется еще семь дней, чтобы его повторить. Если этого не происходит, то хоккеист перейдет в новый клуб.