Илья Казьянин вернулся в минское «Динамо»

В сезоне-2019/2020 Казьянин провёл три матча за основную команду минского «Динамо», забросив одну шайбу при показателе полезности «0» и отсутствии штрафных минут.



Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков: «Я давно слежу за развитием карьеры Ильи. Считаю его талантливым нападающим, обладающим отличным голевым чутьём. Того же мнения придерживаются и наши тренеры, особенно Павел Перепехин, который работал с Ильёй в сборной U18. Безусловно, Казьянину нужно многому ещё научиться. Особенно тому, как надо распоряжаться своим талантом и отличными физическими данными. И в этом “Динамо” ему может помочь, дать шанс проявить себя».