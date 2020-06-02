«Барыс» может потерять еще двух хоккеистов?

При этом оба игрока не предоставили команде предложения от других клубов. Хоккеисты находятся в статусе ограниченно свободных агентов — 31 мая был последним днем, когда они могли принять контрактное предложение других команд.

Таким образом, теперь у «Барыса» есть время до 30 июня на продление контрактов Полохова и Гатиятова. При этом другие клубы КХЛ могут переманить этих игроков только в случае выплаты денежной компенсации.

В прошедшем сезоне 22-летний Полохов провел восемь матчей в КХЛ и отметился одной результативной передачей, а большую часть сезона выступал за «Номад». В КХЛ защитник дебютировал в августе 2017 года и на данный момент имеет в своем активе 116 игр и четыре (1+3) балла.

20-летний Гатиятов в прошедшем сезоне выступал за три команды из системы «Барыса». За главную команду он дебютировал в феврале и провел два матча, за «Номад» набрал 13 (2+11) очков в 46 играх, а за «Снежных Барсов» — 12 (5+7) баллов в девяти встречах МХЛ.

В 2017 и 2018 годах Полохов играл за сборную Казахстана на взрослых чемпионатах мира, а Гатиятов набрал восемь (5+3) очков и стал третьим бомбардиром молодежного ЧМ-2019 в элитном дивизионе.