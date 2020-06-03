«Барыс» впервые в истории вошел в десятку лучших клубов Европы
Казахстанский «Барыс» впервые в истории вошел в десятку лучших клубов Европы по итогам сезона в традиционном рейтинге от Hockeyarchives.info.
Казахстанский «Барыс» впервые в истории вошел в десятку лучших клубов Европы по итогам сезона в традиционном рейтинге от Hockeyarchives.info.
Всего в списке представлены 250 команд. На девятом месте располагается «Барыс», который стал первым в истории представителем Казахстана в топ-10, на 171-м — «Сарыарка», на 181-м — «Торпедо», на 201-м — «Арлан». По сравнению с 2019 годом столичный клуб поднялся на 10 позиций,
В прошедшем сезоне «Барыс» выиграл дивизион Чернышева, занял второе место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и дошел до второго раунда Кубка Гагарина, который завершили досрочно
Лидером рейтинга стал российский ЦСКА. Всего в первой десятке оказались пять представителей КХЛ.
Рейтинг 10 лучших клубов:
1. ЦСКА
2. «Лулео» (Швеция)
3. «Ак Барс» (Россия)
4. СКА (Россия)
5. «Кярпят» (Финляндия)
6. «Мюнхен» (Германия)
7. «Фрелунда» (Швеция)
8. «Ферьестад» (Швеция)
9. «Барыс» (Казахстан)
10. «Динамо» Москва (Россия).