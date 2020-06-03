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14:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» впервые в истории вошел в десятку лучших клубов Европы

Казахстанский «Барыс» впервые в истории вошел в десятку лучших клубов Европы по итогам сезона в традиционном рейтинге от Hockeyarchives.info.

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Источник: РИА "Новости"

Всего в списке представлены 250 команд. На девятом месте располагается «Барыс», который стал первым в истории представителем Казахстана в топ-10, на 171-м — «Сарыарка», на 181-м — «Торпедо», на 201-м — «Арлан». По сравнению с 2019 годом столичный клуб поднялся на 10 позиций, усть-каменогорцы — на 25, карагандинцы упали на 35 строчек, а кокшетаусцы — на 49.

В прошедшем сезоне «Барыс» выиграл дивизион Чернышева, занял второе место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и дошел до второго раунда Кубка Гагарина, который завершили досрочно из-за пандемии коронавируса, «Сарыарка» и «Торпедо» вылетели в первом круге плей-офф ВХЛ, а «Арлан» выиграл регулярный чемпионат Казахстана.

Лидером рейтинга стал российский ЦСКА. Всего в первой десятке оказались пять представителей КХЛ.

Рейтинг 10 лучших клубов:

1. ЦСКА
2. «Лулео» (Швеция)
3. «Ак Барс» (Россия)
4. СКА (Россия)
5. «Кярпят» (Финляндия)
6. «Мюнхен» (Германия)
7. «Фрелунда» (Швеция)
8. «Ферьестад» (Швеция)
9. «Барыс» (Казахстан)
10. «Динамо» Москва (Россия).

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