«Барыс» впервые в истории вошел в десятку лучших клубов Европы

Всего в списке представлены 250 команд. На девятом месте располагается «Барыс», который стал первым в истории представителем Казахстана в топ-10, на 171-м — «Сарыарка», на 181-м — «Торпедо», на 201-м — «Арлан». По сравнению с 2019 годом столичный клуб поднялся на 10 позиций, усть-каменогорцы — на 25, карагандинцы упали на 35 строчек, а кокшетаусцы — на 49.