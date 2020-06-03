ЦСКА занял первое место в рейтинге лучших хоккейных команд Европы по версии HockeyArchives

ЦСКА второй год подряд возглавляет рейтинг, в который входят 250 клубов Европы. В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, ЦСКА занял первое место по итогам регулярного чемпионата в Западной конференции. В первом раунде плей-офф московский клуб оказался сильнее нижегородского «Торпедо», победив в серии со счетом 4−0. В следующей стадии ЦСКА должен был сыграть с московским «Динамо».
Второе место в рейтинге занял шведский клуб «Лулео», третьей стала еще одна российская команда — казанский «Ак Барс». Из клубов КХЛ в число 50 лучших команд также вошли санкт-петербургский СКА (4-е место), «Барыс» из Казахстана (9), московское «Динамо» (10), финский «Йокерит» (12), омский «Авангард» (16), московский «Спартак» (28), новосибирская «Сибирь» (32), екатеринбургский «Автомобилист» (34), ярославский «Локомотив» (37), уфимский «Салават Юлаев» (38), «Торпедо» (47) и магнитогорский «Металлург» (49).
Российские клубы неизменно возглавляют рейтинг HockeyArchives с сезона-2005/06.