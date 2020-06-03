Трио Старченко или звено Михайлиса? Кто должен стать лидером «Барыса» в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

До старта нового сезона в КХЛ около трех месяцев, и в команду вполне могут приехать новые игроки, но сейчас в «Барысе» нет даже главного тренера. Но даже в такой ситуации удалось собрать весьма боеспособную команду, где есть несколько претендентов на лидерство.

Читайте также «Барыс» впервые в истории вошел в десятку лучших клубов Европы

В первую очередь, это звено Романа Старченко, куда мы, помимо казахстанца, включим канадца Мэтта Фрэттина и Линуса Виделля из Швеции. Всем троим за 30 лет, и каждый достаточно опытен, чтобы повести за собой одноклубников. Исходя из этих оценок, мы предположим, что эта тройка будет ведущей.

В конкурентах игроки помоложе, где ведущей фигурой выделим Никиту Михайлиса. Также к нему добавим Кертиса Волка с Аркадием Шестаковым. В прошлом сезоне эксперимент Андрея Скабелки сработал — на троих игроки набрали больше 70 очков.

Теперь новый вызов. Нет Корбэна Найта, который был главным в атаке. Замены ему нет, но есть претенденты на роль ведущего бомбардира. Если снова не придет легионер, вокруг которого будет строиться атака, то ведущие игроки сборной Казахстана могут проявить себя во всей красе. Лишь бы была мотивация.