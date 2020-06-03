«Авангард» и «Магнитка» готовят крупную сделку. Но будут ли выигравшие от неё?
«Металлург» сильно рискует с Беком, а Береглазов и Каблуков вряд ли усилят «ястребов».
«Металлург» сильно рискует с Беком, а Береглазов и Каблуков вряд ли усилят «ястребов».
Это межсезонье КХЛ богато на любопытные сделки и интересные обмены, обусловленные введением жёсткого потолка зарплат, и останавливаться клубы лиги пока не собираются. На носу очередной крупный трейд: из «Авангарда» в «Металлург» должен отправиться форвард Тейлор Бек, а в обратном направлении проследуют защитник Алексей Береглазов и нападающий Илья Каблуков. Разбираемся в причинах и возможных последствиях этого обмена.
О недовольстве канадцем Беком в «Авангарде» известно уже давно, так что информация о расставании «ястребов» с форвардом ни для кого не станет новостью. В Балашихе уже с радостью бы избавились от легионера, но мешает ещё один год контракта. Полюбовно договориться сторонам не удалось: на досрочное расторжение договора без выплаты компенсации игрок и его агент идти не хотят. Прошла информация, что клуб пригрозил Беку и ещё одному разочаровавшему легионеру Свену Андригетто помещением в список отказов и дальнейшей отправкой в
Очевидно, этот вопрос будет решаться
А почему же Тейлор вдруг стал не нужен омскому клубу? В прошлое межсезонье продление контракта с канадцем было одной из приоритетных целей омичей и в «Авангарде» гордились тем, что сумели подписать с Беком двухлетний договор. Надо сказать, что и со стороны эта сделка тогда казалась отличной. Нападающий, пополнивший «Авангард» по ходу сезона-2018/2019, просто тащил «ястребов» в
А теперь не знают, как от него избавиться.
Бек систематически запарывал моменты даже в любимом розыгрыше лишнего, делая длинные, ненужные паузы и упуская раз за разом момент для броска, а к его фирменным передачам уже к середине сезона привыкла, кажется, вся КХЛ. Другого Тейлор предложить ничего не мог, став практически бесполезным в равных составах, и набирая очки только в большинстве, где благодаря разреженному пространству его фишки иногда всё же прокатывали.
Но в «Авангарде», пожалуй, сами виноваты в своих завышенных ожиданиях и в том, что не смогли адекватно оценить реальные возможности игрока. Нельзя забывать, что в позапрошлом
«Металлург», у которого пустуют три легионерские вакансии, желание приобрести Бека имеет. Конечно, в топ-6 и на позицию лидера, но вряд ли за эти деньги. Как решится вопрос с «обрезом» контракта, сказать пока трудно, но хочется верить, что в «Магнитке» внимательно проанализировали все слабые и сильные стороны канадца и понимают, как его грамотно использовать. Сам по себе Тейлор нормально играть не будет — ему нужны развязанные руки и партнёры, которые привезут шайбу в чужую зону, стянут на себя соперников и в меньшинстве отработают. Да ещё свобода самовыражения в большинстве. Если эти преференции Беку не обеспечат, то для «Магнитки» он вряд ли будет полезнее, чем Брэндон Козун в прошлом сезоне.
Своим защитником в клубе всё равно были недовольны, квалификационное предложение ему сделали минимальное, да и то в основном для того, чтобы сохранить права на хоккеиста и не терять его безвозмездно. Береглазов, ещё несколько лет назад имевший спрос в Северной Америке и выступавший за сборную России на чемпионате мира, действительно затормозил в прогрессе в последние годы. Потяжелел, погрузнел, стал больше ошибаться и «привозить», меньше помогать в атаке. Из некогда перспективного защитника Алексей в «Металлурге» превратился в заштатного оборонца максимум для третьей пары приличного клуба, не отличающегося ни скоростью, ни жёсткостью, ни надёжностью, ни результативностью. Интересно, дело в самом Береглазове или в «Магнитке», которая в последние сезоны была не лучшим местом для личностного роста?
Про Каблукова и говорить нечего. Илья в это межсезонье стал заложником своего неадекватного и длинного контракта, который ему выписали в
Зачем «Авангарду» Береглазов и Каблуков? Вопрос хороший, и прямо сейчас на него однозначно не ответишь. С
Что же получается?
Если обмен официально состоится, то «Авангард», как и хотел, скинет ставшего ненужным Бека в другой клуб, получив за него два неоднозначных актива. Но удачной сделку для омичей можно будет признать только в том случае, если до «ястребов» доедет легионер сильнее Тейлора.
Что касается «Магнитки», то уральцы практически безвозмездно получают хорошего, но весьма специфичного иностранца в топ-6 (или даже в топ-3) команды. При этом «Металлургу» нужно будет решить вопрос со «срезом» контракта, если, конечно, по условиям трейда этим не должен заняться «Авангард» — мы пока не знаем. Так или иначе Бек для магнитогорцев — кот в мешке, который может как «выстрелить», так и разочаровать.
Состоится ли в результате этот обмен? Узнаем совсем скоро, но вероятность очень высока. Будут ли выигравшие от этой сделки? Ответа на этот вопрос придётся ждать гораздо дольше, но не удивлюсь, если и «Авангард», и «Металлург» со временем в ней разочаруются.
Лев Лукин