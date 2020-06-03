«Авангард» и «Магнитка» готовят крупную сделку. Но будут ли выигравшие от неё?

Источник: РИА "Новости"

Это межсезонье КХЛ богато на любопытные сделки и интересные обмены, обусловленные введением жёсткого потолка зарплат, и останавливаться клубы лиги пока не собираются. На носу очередной крупный трейд: из «Авангарда» в «Металлург» должен отправиться форвард Тейлор Бек, а в обратном направлении проследуют защитник Алексей Береглазов и нападающий Илья Каблуков. Разбираемся в причинах и возможных последствиях этого обмена.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d812cd54fdb34ebf385a" data-vnd="d812cd54fdb34ebf385a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d812cd54fdb34ebf385a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

О недовольстве канадцем Беком в «Авангарде» известно уже давно, так что информация о расставании «ястребов» с форвардом ни для кого не станет новостью. В Балашихе уже с радостью бы избавились от легионера, но мешает ещё один год контракта. Полюбовно договориться сторонам не удалось: на досрочное расторжение договора без выплаты компенсации игрок и его агент идти не хотят. Прошла информация, что клуб пригрозил Беку и ещё одному разочаровавшему легионеру Свену Андригетто помещением в список отказов и дальнейшей отправкой в фарм-клуб из Новокузнецка, но если подобный ход и имел место быть, то «Авангард», скорее, блефовал. Руководство «ястребов» прекрасно понимает, что даже в таком случае хоккеистам придётся платить немаленькую зарплату, да и агент форвардов Алеша Пилко уже показал, что будет до конца отстаивать интересы своих клиентов и готов к тому, что они будут играть за «Кузню» в ВХЛ.

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Очевидно, этот вопрос будет решаться как-то иначе. Андригетто «Авангарду» пока пристроить не получается, зато на Бека в КХЛ есть спрос.

А почему же Тейлор вдруг стал не нужен омскому клубу? В прошлое межсезонье продление контракта с канадцем было одной из приоритетных целей омичей и в «Авангарде» гордились тем, что сумели подписать с Беком двухлетний договор. Надо сказать, что и со стороны эта сделка тогда казалась отличной. Нападающий, пополнивший «Авангард» по ходу сезона-2018/2019, просто тащил «ястребов» в плей-офф, став лучшим бомбардиром и ассистентом команды, дошедшей до финала Кубка Гагарина. Болельщикам омичей невозможно было не влюбиться в идеальный кистевой бросок Бека и его фирменные «слепые» передачи, нередко выводившие партнёров на пустые ворота. Канадец уверенно вёл игру «Авангарда» в большинстве, и во многом из-за его заслуг показатель реализации лишнего в плей-офф у «ястребов» достиг космических высот — 33,3%. В том розыгрыше Кубка Гагарина Бек был ключевым форвардом «Авангарда», выдавал 10-матчевую серию с набранными очками, являя собой чуть ли не образец легионера в российском клубе. Как было не продлить контракт с таким хоккеистом и не поднять ему зарплату? Двухлетнее соглашение виделось оптимальным решением важной селекционной задачи, а 70 млн вовсе не казались переплатой. К тому же сторона Бека после такого плей-офф явно вела переговоры с позиции силы, и если бы «Авангард» стал торговаться, то сделка бы попросту не состоялась, ведь наверняка на канадца были и другие претенденты. Отпустить такой актив «ястребы» никак не могли.



А теперь не знают, как от него избавиться.

Статистически Бек вовсе не провалил прошлый сезон (36 (14+22) очков в 56 играх — вполне нормальный результат), но ожидания тренеров, руководителей и болельщиков «Авангарда» форвард точно не оправдал. Они ждали от Тейлора не только голов и передач, но и действий, достойных лидера коллектива, а получили узкопрофильного специалиста по большинству, который постоянно обрезался, терял или передерживал шайбу и слабо выглядел под давлением.

Бек систематически запарывал моменты даже в любимом розыгрыше лишнего, делая длинные, ненужные паузы и упуская раз за разом момент для броска, а к его фирменным передачам уже к середине сезона привыкла, кажется, вся КХЛ. Другого Тейлор предложить ничего не мог, став практически бесполезным в равных составах, и набирая очки только в большинстве, где благодаря разреженному пространству его фишки иногда всё же прокатывали.

Но в «Авангарде», пожалуй, сами виноваты в своих завышенных ожиданиях и в том, что не смогли адекватно оценить реальные возможности игрока. Нельзя забывать, что в позапрошлом плей-офф Бек выходил в одном звене с умницами Давидом Деарне и Виктором Стольбергом, которые выполняли всю черновую работу и двигали шайбу, а от Тейлора требовались, в основном, навыки финишёра. В прошлом же сезоне Беку пришлось самому вести игру, из-за недокомплекта центрфорвардов и постоянных травм партнёров прыгать по звеньям, что крайне отрицательно сказывалось на продуктивности Тейлора. Который к тому же человек с весьма специфическим, довольно капризным и упрямым характером и не самой устойчивой психикой. Сказались, конечно, и расслабленность канадца после подписания жирного «контракта», и не лучшая работа тренерского штаба «ястребов», который не сумел найти правильный подход к форварду. В регулярке Бек худо-бедно очки набирал, хотя топовых матчей выдал от силы два-три, но плей-офф обернулся провалом. И такой Бек, немотивированный, всё чаще беззубый у чужих ворот, да ещё и периодически привозящий в свои, «Авангарду» уже не нужен. Особенно за 70 млн в год.

«Металлург», у которого пустуют три легионерские вакансии, желание приобрести Бека имеет. Конечно, в топ-6 и на позицию лидера, но вряд ли за эти деньги. Как решится вопрос с «обрезом» контракта, сказать пока трудно, но хочется верить, что в «Магнитке» внимательно проанализировали все слабые и сильные стороны канадца и понимают, как его грамотно использовать. Сам по себе Тейлор нормально играть не будет — ему нужны развязанные руки и партнёры, которые привезут шайбу в чужую зону, стянут на себя соперников и в меньшинстве отработают. Да ещё свобода самовыражения в большинстве. Если эти преференции Беку не обеспечат, то для «Магнитки» он вряд ли будет полезнее, чем Брэндон Козун в прошлом сезоне.

За Бека «Металлург» собирается отдать Алексея Береглазова и Илью Каблукова, и надо сказать, что магнитогорцы практически ничего не теряют.

Своим защитником в клубе всё равно были недовольны, квалификационное предложение ему сделали минимальное, да и то в основном для того, чтобы сохранить права на хоккеиста и не терять его безвозмездно. Береглазов, ещё несколько лет назад имевший спрос в Северной Америке и выступавший за сборную России на чемпионате мира, действительно затормозил в прогрессе в последние годы. Потяжелел, погрузнел, стал больше ошибаться и «привозить», меньше помогать в атаке. Из некогда перспективного защитника Алексей в «Металлурге» превратился в заштатного оборонца максимум для третьей пары приличного клуба, не отличающегося ни скоростью, ни жёсткостью, ни надёжностью, ни результативностью. Интересно, дело в самом Береглазове или в «Магнитке», которая в последние сезоны была не лучшим местом для личностного роста?

Про Каблукова и говорить нечего. Илья в это межсезонье стал заложником своего неадекватного и длинного контракта, который ему выписали в Санкт-Петербурге, из-за чего и отправился в юридическое путешествие по городам КХЛ. Каблуков формально побывал в «Амуре», где жирный договор был расторгнут, а в «Магнитку» подписался всего на один год и на гораздо меньшие деньги. Чистый чекер в четвёртое звено, умеющий биться/бороться и бежать в заданном направлении и давно забывший, как забивать голы, мог, наверное, чем-то пригодиться Илье Воробьёву, который работал с ним в СКА. Оборонительных центров в «Металлурге» сейчас как раз не хватает (хотя просмотр пройдут Павел Махановский и Иван Фищенко, которые точно будут дешевле олимпийского чемпиона Каблукова), но, судя по всему, Илья продолжит путешествовать и станет частью обмена на Бека.

Зачем «Авангарду» Береглазов и Каблуков? Вопрос хороший, и прямо сейчас на него однозначно не ответишь. С экс-защитником уральцев «ястребы» собираются подписать соглашение на год, очевидно рассчитывая, что в новой команде он перезагрузит карьеру. На топ-4 Береглазов, конечно, не потянет, но в третьей паре место застолбить может. Тем более что «ястребы» сейчас испытывают дефицит защитников. С Каблуковым сложнее. На роль центра четвёртого звена (а выше использовать Илью бессмысленно) у омичей есть Андрей Стась, с которым недавно подписали новый контракт, а также Евгений Грачёв. Не будем забывать и про Максима Мизюрина, 22-летнего габаритного воспитанника «Авангарда», к тому же в «ястребином» клубе выбрали соответствующую стратегию.

Так что пока непонятно, для чего нужен «Авангарду» несчастный Каблуков. Впрочем, вполне возможно, что его присутствие в сделке — обязательное условие «Магнитки». Либо же в Балашихе Илья тоже не задержится и в результате сменит ещё одну команду в межсезонье. В деталях разберёмся позднее.

Что же получается?

Если обмен официально состоится, то «Авангард», как и хотел, скинет ставшего ненужным Бека в другой клуб, получив за него два неоднозначных актива. Но удачной сделку для омичей можно будет признать только в том случае, если до «ястребов» доедет легионер сильнее Тейлора.

Что касается «Магнитки», то уральцы практически безвозмездно получают хорошего, но весьма специфичного иностранца в топ-6 (или даже в топ-3) команды. При этом «Металлургу» нужно будет решить вопрос со «срезом» контракта, если, конечно, по условиям трейда этим не должен заняться «Авангард» — мы пока не знаем. Так или иначе Бек для магнитогорцев — кот в мешке, который может как «выстрелить», так и разочаровать.

Состоится ли в результате этот обмен? Узнаем совсем скоро, но вероятность очень высока. Будут ли выигравшие от этой сделки? Ответа на этот вопрос придётся ждать гораздо дольше, но не удивлюсь, если и «Авангард», и «Металлург» со временем в ней разочаруются.