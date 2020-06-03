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20:11 (мск), источник: Vesti.kz

Новая пятерка. Какое сочетание может получить «Барыс» в новом сезоне КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» может сформировать новую пятерку для следующего сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) — только один из игроков имел серьезный опыт выступления в лиге, но все они могли играть в одном сочетании. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Кого же можно рассмотреть для молодежной пятерки? В первую очередь, 20-летний Валерий Орехов, который за три сезона отыграл 132 встречи. Возможно, что 14 (5+9) очков — это не самый высокий результат, ведь он играл даже с Дарреном Дицем, но еще пару лет, и он может стать ведущим игроком.

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В пару к Орехову — 21-летний Самат Данияр. Защитник был лидером в «Снежных Барсах». Не затерялся и в «Номаде», но полноценный переход в «Барыс» еще не состоялся — всего четыре матча. Может быть, этого случится в следующем сезоне.

Три встречи в главной команде у другого Данияра — Саяна Данияра. Ему мы отведем позицию центрального нападающего.

Кто сыграет по краям? 20-летний Иван Верещагин и 19-летний Максим Мусоров. Есть и другие кандидаты, но сейчас мы выберем этих исполнителей. Быстрые игроки, которым нужен опыт в КХЛ. Возможно, что именно эти хоккеисты будут определять игру «Барыса» через два-четыре сезона.

Напомним, сезон в КХЛ должен стартовать в сентябре — за оставшийся период казахстанский клуб должен определиться с главным тренером и ведущим звеном команды. В прошлые два турнира «Барыс» выигрывал свой дивизион, но в межсезонье клуб покинул Андрей Скабелка.

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