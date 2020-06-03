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21:03 (мск), источник: Vesti.kz

«А вам слабо?» КХЛ оценила переход в «Барыс» хоккеиста Финляндии с опытом игры в НХЛ

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) включил переход вратаря сборной Финляндии Йони Ортио в «Барыс» в рейтинг главных трансферов недели.

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Источник: РИА "Новости"

О подписании одностороннего контракта на сезон с Ортио казахстанский клуб объявил 29 мая. Минувший сезон финн провел в швейцарском «Цюрихе», а до этого выступал в КХЛ за «Витязь» и в НХЛ за «Калгари», за который сыграл 37 матчей с 2014 по 2016 год.

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Отмечается, что Ортио привык часто менять чемпионаты.

«Пять сезонов — пять разных стран. А вам слабо? Проиграв конкуренцию в “Калгари”, свой последний сезон за океаном Ортио проводил в американском “Стоктоне”. Возвращение в Европу он оформил не через родную Финляндию, а осев в соседней Швеции. Дальше был сезон в “Витязе”, с которым голкипер пробился в плей-офф. В Подмосковье решили собрать исключительно русскую вратарскую бригаду, а Ортио отправился в Швейцарию. И вот, новая точка на карте знатного путешественника — Казахстан. Йони постарается заменить для “Барыса” Эдди Паскуале, который был первым номером при живом Хенрике Карлссоне. Любопытно, что Ортио — это уже второе приобретение команды из Нур-Султана в межсезонье, хотя мы до сих пор не знаем имя преемника Андрея Скабелки», — пишет автор материала Дмитрий Ерыкалов.

Также в рейтинг лучших трансферов недели попали Андрей Зубарев (из СКА в «Спартак»), Александр Дергачев (СКА -«Витязь»), Дмитрий Кагарлицкий (СКА — «Динамо» Москва), Сергей Зборовский («Торпедо» — «Автомобилист»), Артем Гареев («Автомобилист» — «Северсталь»), Эрик О’Делл («Металлург» — «Сибирь»), Илья Каблуков и Максим Карпов (CКА — «Амур» — «Металлург»).

Добавим, что для «Барыса» Ортио стал вторым новичком в межсезонье. Ранее клуб объявил о возвращении из «Ак Барса» канадского форварда Мэтта Фрэттина, который выступал в столице Казахстана с 2017 по 2019 год.

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