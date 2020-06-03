«А вам слабо?» КХЛ оценила переход в «Барыс» хоккеиста Финляндии с опытом игры в НХЛ

О подписании одностороннего контракта на сезон с Ортио казахстанский клуб объявил 29 мая. Минувший сезон финн провел в швейцарском «Цюрихе», а до этого выступал в КХЛ за «Витязь» и в НХЛ за «Калгари», за который сыграл 37 матчей с 2014 по 2016 год.

«Пять сезонов — пять разных стран. А вам слабо? Проиграв конкуренцию в “Калгари”, свой последний сезон за океаном Ортио проводил в американском “Стоктоне”. Возвращение в Европу он оформил не через родную Финляндию, а осев в соседней Швеции. Дальше был сезон в “Витязе”, с которым голкипер пробился в плей-офф. В Подмосковье решили собрать исключительно русскую вратарскую бригаду, а Ортио отправился в Швейцарию. И вот, новая точка на карте знатного путешественника — Казахстан. Йони постарается заменить для “Барыса” Эдди Паскуале, который был первым номером при живом Хенрике Карлссоне. Любопытно, что Ортио — это уже второе приобретение команды из Нур-Султана в межсезонье, хотя мы до сих пор не знаем имя преемника Андрея Скабелки», — пишет автор материала Дмитрий Ерыкалов.