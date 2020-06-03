Российские СМИ: «Барыс» испытывает финансовые проблемы и не смог стать топ-клубом

Источник: РИА "Новости"

Среди причин указаны грамотная работа в условиях потолка зарплат и отсутствие конкурентов — в частности, казахстанского «Барыса», который два последних сезона выигрывал дивизион Чернышева и становился вторым в конференции.

«В следующем сезоне “Ак Барс” будет доминировать на “Востоке”, ведь “Автомобилист” пошел на эксперимент с Биллом Питерсом, “Авангард” под руководством Боба Хартли топчется на месте, в “Салавате” больше нет Линуса Умарка, в “Магнитке” идет полномасштабная перестройка, а “Барыс” испытывает финансовые проблемы и так и не сумел стать топ-клубом. До начала следующего сезона еще будут изменения во многих командах, но позиции “Ак Барса” в конференции вряд ли пошатнутся», — пишет издание.

Отметим, что «Барыс» остается единственным клубом на «Востоке», который до сих пор не назначил главного тренера. Предыдущие два сезона команду возглавлял белорус Андрей Скабелка, ушедший в «Локомотив».