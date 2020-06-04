И 120 миллионов не помогли, или как «Барыс» лишился чемпиона мира
Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд в интервью телеканалу «Матч ТВ» рассказал, как уфимский клуб подписал контракт с Линусом Умарком в 2015 году.
Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд в интервью телеканалу «Матч ТВ» рассказал, как уфимский клуб подписал контракт с Линусом Умарком в 2015 году.
Причем на тот период шведским нападающим интересовался и «Барыс», но переход в казахстанский клуб в итоге сорвался.
«Дело было так. У Умарка заканчивается контракт с «Йокеритом». Я звоню его агенту Игорю Парашкину: «Нам интересен Умарк». — «Классно, с удовольствием! Сколько денег?». — «80 миллионов рублей». — «Лень, «Барыс» дает 120». — «Я — пас. Слишком большая разница».
И вдруг снимают Нурлана Оразбаева, президента «Барыса». Я набираю Парашкину: «Игорь, ты новости вообще смотришь? Видел, что в “Барысе” революция?» — «И что?» — «80 миллионов за Умарка на столе. Ну, а 120 — неизвестно где». Скандинавы в этой ситуации, как правило, говорят своему агенту: «Подписывай на 80 миллионов, и я поехал в отпуск с семьей, уже зная, что контракт есть. Мне важна стабильность». Парашкин звонит Умарку, и тот соглашается. Уфа — хороший город, «Салават Юлаев» — сильный клуб. И мы его подписываем, — вспоминает Вайсфельд.
Линус Умарк выступал за «Салават Юлаев» с 2015 по 2020 год. В прошлом сезоне швед набрал 66 (13+53) очков в 65 матчах КХЛ. Умарк — двукратный бронзовый призер (2009 и 2010) и победитель чемпионата мира (2017) в составе сборной Швеции. Лучший бомбардир среди всех шведских игроков в истории КХЛ.