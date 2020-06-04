И 120 миллионов не помогли, или как «Барыс» лишился чемпиона мира

«Дело было так. У Умарка заканчивается контракт с «Йокеритом». Я звоню его агенту Игорю Парашкину: «Нам интересен Умарк». — «Классно, с удовольствием! Сколько денег?». — «80 миллионов рублей». — «Лень, «Барыс» дает 120». — «Я — пас. Слишком большая разница».

И вдруг снимают Нурлана Оразбаева, президента «Барыса». Я набираю Парашкину: «Игорь, ты новости вообще смотришь? Видел, что в “Барысе” революция?» — «И что?» — «80 миллионов за Умарка на столе. Ну, а 120 — неизвестно где». Скандинавы в этой ситуации, как правило, говорят своему агенту: «Подписывай на 80 миллионов, и я поехал в отпуск с семьей, уже зная, что контракт есть. Мне важна стабильность». Парашкин звонит Умарку, и тот соглашается. Уфа — хороший город, «Салават Юлаев» — сильный клуб. И мы его подписываем, — вспоминает Вайсфельд.